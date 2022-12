Aktualisiert am

Lindner fordert Zeitenwende auch in der Wirtschaftspolitik

Interes BMF-Papier : Lindner fordert Zeitenwende auch in der Wirtschaftspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Bild: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Deutschland im Standortwettbewerb zurück nach vorn bringen. Der FDP-Politiker bat daher seine Fachleute, Maßnahmen für ein „Wachstumspaket 2023/2024“ zu erarbeiten. Das interne Papier ist nunmehr fertig, trägt die Datumsangabe 22. Dezember und liegt der F.A.Z. vor. Die Kernthese lautet: Auf die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik muss eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik folgen.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ob Energie, Infrastruktur, Fachkräfte oder Digitalisierung – überall sei die Bundesrepublik zurückgefallen. „Nach einem Jahrzehnt der Verteilungspolitik und der Nachfragestärkung müssen wir eine ordnungspolitische Trendwende zur Angebotspolitik wagen“, heißt es. „Wir hatten viele ausgebildete Fachkräfte und produzierten mit relativ niedrigen Energiekosten.“ Dadurch habe man sich Standortnachteile wie hohe Steuern und Abgaben, eine komplexe Bürokratie sowie ein langsames Tempo bei der Modernisierung des Landes einigermaßen leisten können. „Doch nun treiben die hohen Inflationsraten, Defizite bei der Modernisierung, der Fachkräftemangel und Unsicherheiten bei der Energieversorgung die Kosten für das Wirtschaften in unserem Land in die Höhe.“

Exit aus den Preisbremsen

Trotz aller Anstrengungen dürften die Energiekosten höher bleiben als in den vergangenen Jahren. Das führe dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen unter Druck stehe und Arbeitsplätze nicht länger gesichert seien. „Dieser Herausforderung können wir nicht dauerhaft mit mehr staatlichem Geld und industriepolitischen Subventionen begegnen.“ Man müsse internationales Kapital nach Deutschland lenken statt es zu vertreiben. In dem Abschnitt zur Steuerpolitik geht es um die Abwehr von weiteren Belastungen („steuerpolitische Brandmauer“), um die abermalige Einführung der degressiven Abschreibung, um eine Investitionsprämie („Super-AfA“), um eine Erweiterung der Ansparabschreibung, um eine Ausweitung der Forschungsförderung („zum Beispiel auf Sachkosten“) und um eine Verbesserung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung („noch im Jahr 2023“). Damit nicht genug: „Neben den genannten Maßnahmen kommt auch eine generelle Reduzierung des Tarifs bei Einkommen- und Körperschaftsteuer in Betracht. Alternativ denkbar ist der Entfall der Ergänzungsabgabe (,Solidaritätszuschlag‘).“

Zur empfohlenen Trendwende in der Wirtschaftspolitik gehört der Appell, den Arbeitsmarkt beschäftigungsfreundlich zu gestalten. In Richtung von Familien­ministerin Lisa Paus (Grüne) heißt es: Transferleistungen müssten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Arbeitsanreize gestärkt würden. „Bei der Aus­gestaltung der Kindergrundsicherung besteht sonst die erhebliche Gefahr, dass aus guten Motiven die Arbeitsanreize für Geringqualifizierte beeinträchtigt werden.“ Weitere Vorschläge drehen sich um eine Flexibilisierung der Arbeitszeit („durch die Ausweitung der Steuerfreibeträge für Überstunden können Engpässe abgebaut werden“), die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld („BMF muss weiter beim Kurzarbeitergeld auf die Anreize achten, Hilfen nur kurzfristig und temporär zu gewähren“) und die qualifizierte Zuwanderung („Anfang 2023 ein Gesetzesvorhaben anhand der im Kabinett beschlossenen Eckpunkte auf den Weg bringen“).

Mehr zum Thema 1/

Im kommenden Jahr will das Finanzministerium nach dem internen Papier ein Steuerbürokratieentlastungsgesetz vorlegen. Weiter heißt es: „Wir prüfen, wie analog zum LNG-Beschleunigungsgesetz auch andere Projekte beschleunigt werden können.“ Ähnliches gilt für die öffentlichen Vergabeverfahren. Schließlich werben Lindners Leute für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke über April 2023 hinaus und die Aufhebung des Fracking-Verbots, um heimische Gasvorkommen erschließen zu können. Koalitionsintern brisant ist die Überlegung, die Erhöhung des CO 2 -Preises nicht nur 2023 auszusetzen. Für die folgenden Jahre müsse geprüft werden, ob wegen der gestiegenen Marktpreise Interventionen des Gesetzgebers unterbleiben könnten.

Nach der extrem hohen Neuverschuldung des Bundes in diesem Jahr beschäftigt sich ein eigener Abschnitt mit der Sicherung stabiler Staatsfinanzen. „Die Menschen und die Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat über genügend Ressourcen verfügt und gewillt ist einzugreifen, um produktive Kapazitäten und Unternehmen zu erhalten.“ Die Finanzpolitik müsse den „Exit“ aus aktuellen Maßnahmen wie Strom- und Gaspreisbremse mitdenken. Schließlich dringt das Finanzministerium darauf, die langfristig unter Druck stehenden Sozialversicherungen demographiefest auszugestalten. „Leistungsausweitungen müssen unterbleiben, solange sie nicht dauerhaft ohne steigende Beiträge oder Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt finanziert werden können.“