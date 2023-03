Die EU-Staaten bremsen die Reform des EU-Stabilitätspakts, weil sie sich von der Europäischen Kommission brüskiert fühlen. Die EU-Finanzminister haben die Brüsseler Behörde am Dienstag aufgefordert, sich vor der Vor­lage eines Gesetzesvorschlags noch einmal ausführlich mit den Mitgliedstaaten abzustimmen und deren Bedenken besser zu berücksichtigen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ließ nach ei­nem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel erkennen, dass vor allem er hinter dem Bremsmanöver steht. Einwände kämen aber nicht nur aus Berlin. Eine „beachtliche Zahl an Mitgliedstaaten“ ha­be sich besorgt gezeigt, dass ihre Be­denken gegenüber den bisherigen Re­formüberlegungen der EU-Kommission nicht hinreichend berücksichtigt würden, sagte Lindner.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Die Minister erweiterten in einem un­gewöhnlichen Schritt vorabgestimmte Schlussfolgerungen des Ministerrats, die ursprünglich gar nicht mehr diskutiert werden sollten. In einem zusätzlichen Punkt heißt es nun, die EU-Behörde müsse die „konvergierenden Ansichten der Mitgliedstaaten genauer berücksichtigen“ und zugleich noch weiter jene Punkte zu klären versuchen, über die es noch keine Einigkeit gebe. Vorher solle sie keinen Gesetzesvorschlag vorlegen. Dieser hätte ursprünglich rasch nach dem EU-Gipfel in der kommenden Woche präsentiert werden sollen. Er dürfte sich nun um einige Wochen verzögern.

Nach Lindners Worten haben die Mi­nister unterstrichen, dass die Kommission keine „Carte blanche“ erhalten werde. Die Schlussfolgerungen seien nicht mehr als eine Bestandsaufnahme. Hintergrund des Ministerbeschlusses ist der Ärger vieler Mitgliedstaaten über den Versuch der EU-Behörde, die Reform in ihrem Sinne vorab zu beeinflussen. Die Kommission hatte in der vergangenen Wo­che angekündigt, sie werde ihre Budgetempfehlungen an die Mitgliedstaaten für 2024 schon nach den neuen Regeln abgeben. Das hatte unter anderem bei Lindner für Erstaunen gesorgt, weil diese neuen Regeln weder vorgeschlagen noch beschlossen sind.

„Wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum“

Lindners Kritik hat eine juristische und eine inhaltliche Seite. Der Minister wehrt sich zum einen gegen das von der Kommission vorgebrachte Argument, die EU befinde sich in einer legalen Übergangsphase, weil der „alte“ Stabilitätspakt derzeit wegen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine ausgesetzt sei und die neuen Regeln noch nicht in Kraft seien. Lindner betonte dagegen, dass die bisherigen Regeln in Kraft blieben. „Wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum.“ Nach Teilnehmerangaben widersprach auf dem Treffen auch der Juristische Dienst des Ministerrats der Kommissionsinterpretation. Die EU-Behörde könne eindeutig nicht so tun, als ob es schon neue Regeln gebe, hieß es.

Zum Inhalt neuer Regeln sagte Lindner, es gebe auf einigen Feldern Übereinstimmung, auf anderen nicht. Um einen Konsens zu erreichen, sei „noch viel Ar­beit für alle Beteiligten“ zu tun. Der für Wirtschaft zuständige Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis nannte es un­streitig, dass in der Beurteilung von Staatsschulden jedes Land gesondert be­trachtet werden solle. Die Kommission will die Schuldensenkung künftig für je­des Land maßschneidern, weil für alle gleich geltende Regeln den sehr unterschiedlich hohen Schulden nicht gerecht würden.

Umstrittene Streckung des Schuldenabbaus

Hoch umstritten bleibt die Absicht der Kommission, den Schuldenabbau auf vier oder gar sieben Jahre zu strecken und die Einhaltung des „Abbaupfads“ selbst zu kontrollieren. Die Bundesregierung will hier ein Mitspracherecht der Staaten durchsetzen. In Berlin wird ferner kritisiert, dass die Kommission immer noch keine gemeinsame Methodik für die Be­rechnung der Schulden vorgelegt hat.

Mehr zum Thema 1/

Die führenden Kommissionsvertreter waren am Dienstag auf eine Entschärfung des Konflikts bedacht. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, es verstehe sich von selbst, dass seine Behörde eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeite. Allerdings seien „stabile Budgetregeln“ nötig, die „den neuen Realitäten gewachsen sind, mit denen wir konfrontiert sind.“ Dombrovskis nahm die An­kündigung seiner Behörde, die nationalen Budgets nach neuen Regeln beurteilen zu wollen, teilweise zurück. Die Kommission werde ihre Bewertungsmaßstäbe am geltenden Regelwerk orientieren, sagte der Lette. Es sei weiterhin möglich, die Reform des Pakts bis zum Jahresende abzuschließen.

Die amtierende Ratsvorsitzende, Schwedens Finanzministerin Elisabeth Svantesson, zeigte sich erleichtert, dass sich die Staaten überhaupt auf eine ge­meinsame Sprachregelung verständigt ha­ben. Das sei das „Hauptziel“ der schwedischen Präsidentschaft in der Fi­nanzpolitik gewesen, sagte Svantesson. Das bedeutet wohl, dass sie die Gesetzesberatungen in der Sache gar nicht mehr aufnehmen, sondern gleich an Spanien weiterreichen will, das den Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte innehat.