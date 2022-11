Hürden für Hilfe : „Wir beenden das klassische Baugeschäft in Afrika“

In einem Monat tritt das Lieferkettengesetz in Kraft. Die EU plant eigene Regeln, die noch schärfer sind. Wie wirken diese Vorgaben? Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft gibt Hinweise. Ein Interview.

Bald seltener zu sehen: Strabag-Baustelle in Daressalam in Tansania Bild: Picture Alliance

Herr Liebing, was machen die Geschäfte in Afrika?

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

LIEBING: Sie sind in den vergangenen Jahren eher schwieriger geworden, weil die globalen Krisen Afrika genauso getroffen haben wie alle anderen Regionen der Welt. Aber die Einbrüche waren häufig geringer als in entwickelten Ländern, weil die Einbindung in die Weltwirtschaft nicht so stark ist. Ich bin optimistisch, dass es bald wieder aufwärts gehen wird.

Herr Wellmeyer, wie sieht es für den Baukonzern Strabag aus?

WELLMEYER: Wir sind mit großem Elan dort unterwegs gewesen, es gab viele Pläne, viel Euphorie, da wollten wir dabei sein. Aber das hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Das ist im Infrastrukturbereich für uns nicht mehr der Chancenmarkt, den wir anfänglich gesehen haben – bei Weitem nicht.