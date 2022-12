Lieferkettengesetz : Wie hältst du es mit der Lieferkette?

Zum Jahreswechsel tritt das Lieferkettengesetz in Kraft. Große Unternehmen müssen dann gegen Menschenrechtsverletzungen bei ihren Zulieferern vorgehen. Wie sind sie darauf vorbereitet – und was kann das Gesetz bewirken?

Genäht in Bangladesch – eingetütet in Deutschland: Das Lieferkettengesetz nimmt die Hersteller in die Pflicht. Bild: Picture Alliance

Die Manager im Einkauf bekamen fast einen Herzinfarkt, sie selbst zumindest weiche Knie: Wie soll man bloß kontrollieren, ob 35.000 Zulieferer auf der ganzen Welt grundlegende Menschenrechts- und Umweltstandards beachten? Ob sie auf Zwangs- und Kinderarbeit verzichten und keine Dumpinglöhne zahlen? Karina Türkmen, so erzählt sie es im Gespräch, stand vor einem Jahr vor einer Mammutaufgabe. Und das ist noch zurückhaltend formuliert.

Türkmen ist die Menschenrechtsbeauftragte des Stuttgarter Maschinenbauers Dürr, eines Konzerns mit 18.000 Mitarbeitern, der an 120 Standorten in 30 Ländern aktiv ist. Sie ist dafür zuständig, dass das Unternehmen ein Gesetz einhält, das nach langen Diskussionen zum Jahreswechsel in Kraft tritt und dessen Name schon eine Idee davon gibt, wie kompliziert der Inhalt ist: das Liefer­kettensorgfaltspflichtengesetz. Sie selbst verwendet nur die Abkürzung – LKSG.