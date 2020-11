Es klingt überheblich, vielleicht weil es über die App geschrieben wird. Man fragt sich, warum der Dispatcher die Fahrerin, die vermutlich seine Mutter sein könnte, duzt. Veganova ist frustriert: „Ich bin an so vielen Menschen vorbeigelaufen und habe mich in Gefahr gebracht. Und jetzt war das umsonst. Jeder Auftrag ist wichtig.“ Dass sie all der Wut zum Trotz nicht hinschmeißt, hat einen einfachen Grund: „Wo soll ich in meinem Alter denn sonst noch einen Job finden?“

Bevor sie sich aufmacht, wieder Fremde in der Nacht wird und den zweiten Teil ihrer Schicht fährt, richtet sie eine Botschaft an die Lieferando-Kunden: „Bleibt Mensch. Ihr müsst fühlen, was uns zu Menschen macht. Auch wenn wir das schon verloren haben. Wir denken nur an uns und nur an heute. Ihr Kunden müsst auch nachdenken, jetzt im Winter: Wo bestellt ihr etwas? Wie weit ist das entfernt? Was bestellt ihr, einen Kaffeebecher?“ Sie holt Luft, sie sortiert sich. Es ist ihr anzumerken, dass ihr die Botschaft wichtig ist: „Die Leute sollen nicht vergessen, dass wir auch Menschen sind. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Fahrer, wir fliegen nicht. Wir sind bei jedem Wetter unterwegs, aber das interessiert sie nicht. Hauptsache, sie bekommen ihr Essen sofort. Damit haben sie ja recht, aber was habe ich davon? Trinkgeld geben nur die wenigsten.“ An diesem Nachmittag waren es 5,50 Euro.