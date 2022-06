Boomender Angelsport : Der Mann und sein Fisch

Auf den heimischen Seen und Gewässern gibt es immer weniger Berufsfischer. Dafür steht das Angeln als Freizeitbeschäftigung hoch im Kurs – und hat sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Warum ist das so?

Sechs Tage die Woche verbrachte der Großvater von Martin Bork auf dem Wasser. Bei Wind und Wetter fuhr er hinaus, warf das Netz aus, kümmerte sich um die weite Wildnis der Mecklenburgischen Seenplatte. Zu DDR-Zeiten war er der Kopf der Fischereibrigade und organisierte die Wasserbewirtschaftung. Abends kam er mit Hecht, Zander, Aal, Rotauge und Brasse nach Hause.

Martin Brok ist schon zufrieden, wenn er es einen Tag in der Woche aufs Wasser schafft. Der 39-Jährige ist Fischer, genauso, wie es schon sein Vater und sein Großvater waren. Und auch wieder nicht. Denn Bork ist nebenher auch Dienstleister, Unternehmer, Tourismusmanager, Gas­tronom, Branchensprecher und Na­turschützer. Und gerade hat er alle Hände voll zu tun: 20 Betten in fünf Ferienwohnungen bietet er für Hobbyangler an, daneben Angelkarten für die Tagesnutzung. 25 Prozent des Umsatzes machen die Angelkarten mittlerweile aus, der An­teil ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Viel Zeit für das Gespräch bleibt da nicht: „Aufgrund der Feiertage sind wir gerade ganz gut ausgebucht, und auch das Wetter spielt uns zurzeit in die Karten“, berichtet er.