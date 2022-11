Von Lidl und Penny : Rückrufe für Basmati-, Langkornreis und Sonnenmais

Für einige von den Einzelhändlern Lidl und Penny vertriebene Produkte wurden am Mittwochabend Warnungen herausgegeben. In den betroffenen Produkte seien Schimmelpilzgifte und Glassplitter nachgewiesen worden.

Für mehrere Lebensmittelprodukte verschiedener Anbieter wurden am Mittwochabend Warnungen und Rückrufe herausgegeben. Ein erster Rückruf geht vom niederländischen Lebensmittelhersteller Van Sillevoldt Rijst B.V. aus. Betroffen sind die Produkte „Golden Sun Basmati Reis, 1kg“ und „Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg“. In den Produkten, die beim Discounter Lidl angeboten werden, seien erhöhte Aflatoxingehalte nachgewiesen worden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bei Aflatoxinen handelt es sich den Angaben zufolge um Schimmelpilzgifte, die bei langfristiger Aufnahme zu Leber- und Nierenschäden führen können.

Betroffen sind demnach Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 07.01.2023, 08.01.2023, 18.01.2023 - 20.01.2023 (Golden Sun Basmati Reis, 1kg). Bei dem Produkt „Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel, 1kg“ sind diese Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen: 10.05.2023 - 12.05.2023, 17.05.2023 - 21.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 07.06.2023, 08.06.2023.

Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Betroffen sind nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Ebenso warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vor dem Verzehr von Sonnenmais in Dosen. Bei den in Deutschland über die Penny-Märkte vertriebenen Mais eines ungarischen Herstellers (3 x 150 g Dose) könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Dosen kleine transparente Glassplitter befänden. Außer in Nordrhein-Westfalen würde der Mais des Discounters auch in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft, hieß es auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de.