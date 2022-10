Neues Wirtschaftsbuch : Nur 40 Minuten bis zum Blackout

Aktualisiert am

Lichtblick statt Blackout: Der Komiker Vince Ebert hat ein neues Buch geschrieben, in dem er sich mit den ernsten Themen Energiewende und Stromausfällen beschäftigt. Bild: Wolfgang Eilmes

Der Kabarettist Vince Ebert verharmlost angesichts der Gefahren des Klimawandels und der Energiekrise nichts, dennoch liefert er mit seinem neuen Buch „Lichtblick statt Blackout“ ein Gegengewicht zur Radikalität und Weltuntergangsrhetorik der Klimabewegung. Ein besonderer Reiz beim Lesen entsteht dadurch, dass der Autor als studierter Physiker und Comedian sein auf der Bühne erprobtes Handwerkszeug einsetzt, indem er Erkenntnisse aus Naturwissenschaft und Technik mit Humor kombiniert. Dieses Rezept funktioniert vor Publikum ebenso wie in Buchform.

Seine Argumente serviert Ebert mit allerhand Pointen, was die schwere Kost leicht verdaulich macht, ohne ihr den geistigen Nährwert zu nehmen. So konterkariert er etwa den in Deutschland populären Allmachtsanspruch, das Erdklima gradgenau kontrollieren zu wollen, mit der ebenso deutschen Überforderung beim Bau des Berliner Flughafens. Ebert argumentiert, dass Probleme nicht durch große Utopien gelöst werden, sondern durch kleine Verbesserungen im Detail: „Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung und der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Ohne Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht Netflix schauen.“ Ein zum Argument passender Gag fehlt selten.