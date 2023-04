Anton zieht den Super­kleber aus seiner Tasche. „Wer möchte?“ Sein Blick geht durch die Runde. Kurzes Zögern, dann meldet sich der 23-jährige Pascal. Er verteilt ein paar Tropfen auf seinem Finger, ganz vorsichtig. Es ist das erstes Mal, dass er sich auf den Asphalt klebt. Der junge Mann geht in die Knie. „Such dir immer eine Stelle, die glatt ist, wie zum Beispiel Straßen­markierungen“, weist ihn Anton an. ­Pascal nickt und presst den Finger auf den Boden. Und klebt fest.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Kurz darauf löst Pascal seinen Finger wieder und kratzt sich die Kleberreste vom Finger. Die Übung ist geschafft. Pascal ist einer von mehreren Teilnehmern, die sich an diesem Dienstagabend im baden-württembergischen Heilbronn zu einem sehr speziellen Training zusammengefunden haben: Sie werden zu Klimaklebern ausgebildet und lernen, die Straßen Deutschlands zu blockieren.

Ein Training, um die Hauptstadt lahmzulegen

Die Teilnehmer wollen sich der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ an­schließen, manche von ihnen gehören sogar schon dazu. Die Bewegung legt seit einigen Monaten regelmäßig den Verkehr lahm. Auf diesem Weg will sie ihre Forderungen durchsetzen. Dazu gehören etwa ein Tempolimit, der Ausstieg aus fossilen Energien und die Gründung eines Gesellschaftsrats, in den die Bürger per Los einberufen werden und Klimaschutzmaßnahmen ausarbeiten sollen. Seit ein paar Tagen haben die Aktivisten ihre Aktionen massiv verstärkt, vor allem in Berlin. Sie wollen die Hauptstadt zum Stillstand bringen, sagen sie.

Hinter jeder Klebeaktion steckt ein genau durchdachter Plan. Damit nichts schiefgeht, muss jeder Teilnehmer zumindest einmal ein Protesttraining absolvieren – wie jenes in Heilbronn. Der 31-jährige Anton Richter ist extra aus Saarbrücken angereist, um die Übung zu leiten. Er weiß, wie es geht, schließlich hat er schon einige Blockaden mitgemacht. Freunde haben ihn dazu bewegt, sich der „Letzten Generation“ anzuschließen. Hier fühlt er sich in seinem Frust, dass die CO 2 -Emissionen immer weiter steigen, verstanden. Hier hat er das Gefühl, etwas bewirken zu können.

Wie ein großer Rebell sieht Anton nicht unbedingt aus. Er trägt kurze dunkle Haare, eine blaue Hose und einen schwarzen Hoodie. Sein Geld verdient er als Musiker, er spielt in einem Orchester. Nun, im Protesttraining, übernimmt er den Dirigierstab und will den Teilnehmern in mehreren Schritten beibringen: Wie klebe ich mich richtig fest? Was mache ich, wenn mich wütende Autofahrer anbrüllen? Und welche Rechte habe ich, wenn mich die Polizei einsperrt?

Haftstrafe? Jetzt erst recht

Im Gemeinschaftsraum des Heilbronner Gewerkschaftshauses finden sich längt nicht nur junge Aktivisten ein. Da ist die 67-jährige Gisela, die schon an mehreren Protesten teilgenommen hat und sich mit Gleichgesinnten austauschen möchte. Da ist der 83-jährige Max, der zwar nicht mitkleben will, den anderen aber seine Unterstützung ausspricht. Und dann ist da noch Ulrike, 56 Jahre alt, Mutter – und womöglich bald Häftling. Am Tag zuvor hat das Gericht sie zu einer Freiheitsstrafe von mehreren Monaten verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist eine der heftigsten Strafen in Deutschland, die bisher in einem solchen Fall ausgesprochen wurde. Ulrike treibt das nur noch mehr an. „Ich bin motivierter denn je.“ Von den anderen Teilnehmern bekommt sie dafür zustimmendes Klopfen auf den Tisch und anerkennende Blicke. Wer sich der „Letzten Generation“ anschließt, geht bewusst das Risiko ein, verhaftet und bestraft zu werden.

Auf welche Kreuzung, auf welchen Zebrastreifen sie sich kleben, das erfahren die Protestteilnehmer selbst erst kurz vorher, erklärt Übungsleiter Anton. Das laufe in etwa so ab: In Chatgruppen tauschen sie sich regelmäßig aus. All jene, die an einem Protest teilnehmen wollen, treffen sich am Abend davor, um die Details zu besprechen und die Aufgaben festzulegen. Die „Letzte Generation“ bedient sich dabei Codenamen aus der Tierwelt: Bienen sind all jene, die ausschwärmen und sich auf der Straße festkleben. Die Bienenkönigin ist die Koordinatorin einer Aktion und weiß als Einzige bereits am Vortag, wo geklebt wird. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Polizei nicht vorher davon erfährt. Und dann sind da noch die Hummeln. Sie machen vom Bürgersteig aus mit, filmen die Klebeaktion und verbreiten die Aufnahmen in den sozialen Medien. Zusätzlich tragen sie sogenannte Aktionshandys, über die sie in Kontakt mit der Zentrale der „Letzten Generation“ bleiben und über das Geschehen informieren.