Impfstoff-Patente : Was ist mit dem Schutz für die Lebensretter?

Erfindungen können das Leben verändern. In vielen Teilen der Welt wird das gerade eindrücklich demonstriert: Ein halbes Dutzend Impfstoffe sorgen dafür, dass sich die Menschen wieder auf ein halbwegs normales Leben freuen können. Die Vakzine wurden in Rekordgeschwindigkeit entwickelt, das sorgt für Bewunderung und Argwohn zugleich. Dabei sind sie keineswegs aus dem Nichts entstanden. In allen Fällen sind sie das Resultat jahrzehntelanger Forschungen und Investitionen.

Doch in einer Pandemie kann es nicht schnell genug gehen. Deshalb wird händeringend nach Lösungen gesucht, um die Produktion der wertvollen Impfstoffe weiter anzukurbeln. In den ärmeren Regionen der Welt ist die Not besonders groß. Das hat jetzt auch die neue amerikanische Regierung erkannt, die bislang durch Exportverbote die in den Vereinigten Staaten hergestellten Impfstoffe für die eigenen Bürger reservierte.