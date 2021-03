Leere Büros : Wird die City zu einer Geisterstadt?

Der Wolkenkratzer der HSBC in Canary Wharf in London ist ein markanter, wuchtiger Turm. Mit 46 Etagen und 200 Meter Höhe gehört er zu den höchsten Gebäuden des Bankenviertels in den ehemaligen Docklands. Früher wimmelte es hier tagsüber von Angestellten, etwa 120.000 pendelten täglich zu den Büros in den Docklands, dem ehemaligen Hafengebiet. Doch seit fast einem Jahr ist es im Viertel still. Die Mehrzahl der Banker arbeitet seit Ausbruch der Corona-Pandemie von zu Hause aus. Zeitweise fiel die Zahl der Passanten um 97 Prozent.

Wie eine Bombe hat kürzlich die Nachricht eingeschlagen, dass die HSBC ihre Büroflächen längerfristig um 40 Prozent verringern wird – weit mehr, als sie Personalabbau plant. Derzeit sitzt die große Mehrheit der 40.000 HSBC-Banker in Britannien coronabedingt im Homeoffice. Auch andere Unternehmen denken darüber nach, in Zukunft Büros aufzugeben. Die Lloyds Banking Group wird schon in den nächsten zwei Jahren ihre Büros um 20 Prozent reduzieren, teilte Finanzvorstand William Chalmer mit. Lloyds zählt mit 68.000 Mitarbeitern zu den vier größten Banken Großbritanniens. Der Telekomriese BT hat angekündigt, die Zahl seiner bislang 300 Großbüros im Lande auf 30 zu verringern. Viele Unternehmen planen hybride Arbeitsmodelle – teils Büro, teils Homeoffice.