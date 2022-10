Wechsel im Elektronikkkonzern : Samsung-Übernahme in schwieriger Zeit

Samsung Electronics, der Weltmarktführer für Smartphones und elektronische Speicherbausteine, hat einen neuen Vorsitzenden. Nach Jahren im Wartestand übernimmt Samsung-Erbe Lee Jae-yong die Position, die zuvor sein Vater und sein Großvater, der Unternehmensgründer, inne gehabt hatten. Der 54 Jahre alte Lee rückt auf in einer Zeit der rasanten Abschwächung in Kernbereichen der Verbraucherelektronik, nachdem der Verkauf von Computern und Smartphones drastisch gesunken ist.

Samsung Electronics selbst erwartet eine Erholung der Nachfrage am Elektronikbereich erst für die zweite Hälfte des kommenden Jahres. „Ohne Zweifel stehen wir an einem Schlüsselmoment“, wurde Lee in einer Erklärung zitiert. Nun sei die Zeit für entschiedenes Handeln und Standhaftigkeit. In der Rolle des Vorsitzenden von Samsung Electronics entscheidet Lee über die großen strategischen Investitionen und potentielle Übernahmen des Samsung-Konglomerats.

Am Finanzmarkt in Seoul wird schon lange spekuliert, wann Samsung mit seiner gut gefüllten Kasse Unternehmen zukauft, um sein technisches Wissen zu stärken. Das größte unter den familiengeführten Konglomerate Südkoreas hat sich in seinen strategischen Investitionen zuletzt auf Biotechnologie und auf das Foundry-Geschäft konzentriert, die Produktion von Halbleitern im Auftrag von Kunden.

Rekordumsatz bei fallendem Gewinn

Samsung berichtete am Donnerstag, dass trotz eines rekordhohen Umsatzes der Gewinn im dritten Quartal mit 9,39 Billionen Won (6,6 Milliarden Euro) um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken sei. Der Umsatz legte um 3,8 Prozent auf 76,78 Billionen Won zu. Samsung profitierte von der starken Abwertung der südkoreanischen Währung gegenüber dem amerikanischen Dollar. Netto verschaffte das im operativen Gewinn ein Plus von 1 Billionen Won (rund 700 Millionen Euro). Insgesamt fiel der Betriebsgewinn um 32 Prozent auf 10,85 Billionen Won.

Ein Grund für die Schwierigkeiten in der Elektronikwirtschaft ist, dass die von der Inflation gebeutelten und vom Ukraine-Krieg verängstigten Verbraucher Käufe zurückstellen. Zugleich erlebt die Branche eine Abschwächung im Konjunkturzyklus, nachdem die Nachfrage nach Computern und Produkten der Verbraucherelektronik während der Pandemie ausgesprochen stark gewesen war.

Samsung merkt das vor allem in seinem Brot-und-Butter-Geschäft mit Speicherchips, die in elektronischen Produkten von Computern und Datenzentren über Videospielkonsolen bis zum Smartphone allgegenwärtig sind. Der Umsatz mit den Speicherchips lag mit 15,2 Billionen Won 27 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Zum operativen Gewinn steuerte die gesamte Halbleitersparte nur noch 5 Billionen Won oder nur noch die Hälfte des Vorjahreswertes bei. Im Umsatz, nicht aber im Gewinn, konnten die anderen Sparten des Konzerns den Einbruch im Geschäft mit den Speicherchips kompensieren. Das Unternehmen hofft auf eine Erholung in diesem Geschäftsbereich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.

So wie Samsung geben auch andere führende Unternehmen der Halbleiterbranche und dabei vor allem die Spezialisten für Speicherchips einen eher düsteren Ausblick für das kommende Jahr. Der südkoreanische Konkurrent SK Hynix etwa hatte erst am Mittwoch angekündigt, seine Investitionen im kommenden Jahr zu halbieren und die Herstellung von Speicherchips zu verringern.

Samsung aber erklärte am Donnerstag ausdrücklich, dass es seine Investitionspläne beibehalten und nicht an kurzfristige Marktschwankungen anpasse wolle. „Wir erwägen keine künstliche Verringerung der Produktion“, sagte der für das Geschäft mit den Speicherbausteinen zuständige Vizepräsident Han Jin-man in einer Telefonkonferenz. Samsung beobachte die Marktentwicklung aber sehr aufmerksam.

In zweitwichtigsten Geschäftsbereich, dem Geschäft mit mobilen Geräten wie Smartphones, will Samsung im Jahresschlussquartal und im kommenden Jahr vor allem auf Spitzenmodelle mit höherer Marge setzen, für die es weiter eine solide Nachfrage erwartet. Im Zeitraum von Juli bis September verkaufte Samsung ungefähr 64 Millionen Smartphones und 7 Millionen Tablet-Rechner.

Lee Jae-yong ist seit Dezember 2012 Vizevorsitzender von Samsung Electronics. Er galt schon in den vergangenen Jahren als inoffizieller Chef des Samsung-Konglomerats, nachdem sein Vater Lee Kun-hee seit 2014 nach einem Herzinfarkt an das Bett gefesselt gewesen war. Vor zwei Jahren dann starb Lee Kun-hee, der Samsung früh und entschlossen in das Geschäft mit Halbleitern hineingeführt hatte und zum reichsten Mann Südkoreas wurde.

Nachfolge wurde aus Respekt vor Lees Vater herausgezögert

Dass sein einziger Sohn erst jetzt zum Nachfolger aufsteigt, ist zum einen Zeichen des pietätvollen Respekts vor dem Vater. Zum anderen aber wurde der junge Lee im Zusammenhang mit dem Bestechungsskandal um die frühere Präsidenten Park Geun-hye zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Im vergangenen Jahr wurde Lee Jae-yong, der in Südkorea auch Jay Y. Lee genannt wird und sich nun auch von Samsung in der Pressemitteilung so nennen lässt, auf Bewährung freigelassen. Doch erst im August hatte ihn der neue konservative und wirtschaftsfreundliche Präsident Yoon Suk-yeol auf Wunsch auch der großen südkoreanischen Wirtschaftsverbände begnadigt. Damit ist Lee in der Ausübung seiner Aufgaben bei Samsung nicht mehr eingeschränkt.

Er steht in Südkorea aber nach wie vor in einem anderen Verfahren vor Gericht. Dabei geht es um die Fusion zweier Unternehmen des Konglomerats im Jahr 2015 und um den Vorwurf des Bilanzbetrugs bei Samsung Biologics, mit dem das Konglomerat in den pharmazeutischen Bereich vordringt.