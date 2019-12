Siegfried Steiger : Vater des deutschen Rettungswesen wird 90

Der dunkelste Tag im Leben des Siegfried Steiger war ein Wendepunkt für Deutschland. Das wusste allerdings noch niemand an jenem 3. Mai 1969, als Steigers achtjähriger Sohn Björn Opfer eines tragischen Verkehrsunfalles wurde. Auf dem Weg nach Hause wurde der kleine Junge von einem Auto angefahren; fast eine Stunde dauerte es, bis der Krankenwagen kam. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Von einem funktionierenden Rettungswesen konnte damals noch keine Rede sein. Weder gab es die Notrufnummer 112 noch Notrufsäulen am Straßenrand.

Auch Siegfried Steiger, damals gerade knapp 40 Jahre alt, war zuvor noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt gewesen: Geboren 1929 im sächsischen Vogtland, war er 1952 mit seiner Frau aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen. Die beiden zog es nach Winnenden in der Nähe von Stuttgart, dort bauten sie ein Architektenbüro auf. Der Tod ihres ältesten Sohnes allerdings änderte alles.

Nur zwei Monate später rief das Ehepaar die Björn Steiger Stiftung ins Leben und verfolgt seitdem das Ziel, das Rettungswesen in Deutschland auf- und auszubauen. Dazu bearbeiteten die Steigers Politiker, schrieben Gesetzesentwürfe und versammelten Fachleute aus allen Bereichen. Nicht nur zentrale Notrufnummern sind seitdem installiert. Dank den Steigers gibt es auch Luftrettung, Baby-Notarztwagen und einen 24-Stunden-Notarztdienst.

Viel ist schon geschafft, wenn Siegfried Steiger an diesem Sonntag seinen 90. Geburtstag feiert, aber mit den Bemühungen sind die Steigers noch lange nicht am Ende. Das nächste Ziel ist es, das dezentral organisierte Rettungswesen in Deutschland effizienter und verlässlicher zu machen. So fordert es Steigers Sohn Pierre, der inzwischen die Geschicke der Stiftung leitet. Denn alles andere kann Leben kosten.