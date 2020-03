Altonas Tante-Emma-Laden : Dass es das noch gibt!

Ab und an läuft ein Passant an den großen Fensterscheiben vorbei, starrt hinein, als könnte er nicht glauben, was er da sieht. Schaut auf Bernd, als könne er nicht glauben, wen er da sieht. Bernd steht in seinem Sammelsurium aus Körben, Kisten und Waren – und wartet. An dem Regal hinter ihm hängen ein Stoffherz, eine Plüschtulpe und massenweise Notizzettel, all das gehört zu seinem Fundus. Und naja, eben seine Ware. Gute Ware, das weiß Bernd. Zwei Stunden dauert es noch, dann kommt eine Besuchergruppe, um sich das hier anzuschauen. Vielleicht erst mal eine Zigarette, sagt er. Und, „Willst auch eine“?

Das Sammelsurium ist Bernds Reich, ein Lebensmittelgeschäft im Hamburger Stadtteil Altona. In der Nähe des Bahnhofes waltet und schaltet er über sein Reich, waltet und schaltet seit vierzig Jahren. In seinem Territorium sammeln sich in hölzernen Regalen die Dosen und Gläser, auf dem Boden liegen Stapel von Toilettenpapier und in der Kühltheke reihen sich Wurstaufschnitte in fehlender Ordnung aneinander. Mit vollem Namen heißt Bernd eigentlich Bernd Heiser, doch aus Nachnamen oder gar Siezen macht sich Bernd nicht viel. Warum auch? Bernd kenne ja schließlich seine Kunden, manche seit Jahrzehnten.