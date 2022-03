Luftfahrt-Krise : Russland könnte Hunderte im Westen geleaste Flugzeuge einbehalten

Aktualisiert am

Sie wollen ihre Flugzeuge aus Russland zurück – Schätzungen zufolge Hunderte Passagierjets mit einem Marktwert von rund 10 Milliarden Dollar. Westlichen Flugzeugvermietern ist wegen der Sanktionen gegen Russland Leasinggeschäft mit dortigen Airlines untersagt. Doch die Chancen, dass die Flugzeugvermieter die Jets zurückbekommen, stehen schlecht. Es mehren sich die Anzeichen, dass Russland die Flugzeuge kurzerhand einbehalten will.

Für westliche Leasinggesellschaften wäre es ein katastrophaler Schlag. Nach Zahlen der Luftfahrtanalysten IBA hat allein der größte Flugzeugvermieter der Welt, AerCap aus Irland, 152 Flugzeuge mit einem Marktwert von knapp 2,5 Milliarden Dollar an russische Airlines vermietet.

AerCap erklärte, dass Ende 2021 von den eigenen mehr als 2000 Flugzeugen – gemessen an Buchwerten – etwa 5 Prozent des Bestands an russische Airlines vermietet waren. Das Unternehmen hat angekündigt, die Geschäftsbeziehungen nach Russland zu unterbrechen. Wie Flugzeuge zum Eigentümer zurückkommen sollen, erklärte AerCap nicht.

Halten Airlines Flieger fest?

Für die Leasinggeber läuft aktuell eine Frist von einem Monat, um Russland-Geschäfte einzustellen. Zum Ende des Ringens um die Flugzeuge dürfte das nicht führen. Die russische Nachrichtenagentur RBC berichtete schon von einem Plan Moskaus, die Flugzeuge in staatliche Obhut zu überführen. Die Logik dahinter: Wenn durch Sanktionen Vermögen und Devisenreserven im Westen eingefroren sind, behält man auch Werte ein. Der Billigflieger Pobeda, Tochtergesellschaft der staatlichen Aeroflot, kündigte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass an, Flugzeuge „innerhalb des gesetzlichen Rahmens“ schützen zu wollen.

Da der Import von Ersatzteilen durch Sanktionen unterbunden ist, könnten Teile aus einbehaltenen Flugzeugen ausgebaut werden, wird in der Branche spekuliert. Ein Zusammenbruch des innerrussischen Flugverkehrs ließe sich so über längere Zeit abwenden. Russische Airlines machen knapp zwei Drittel ihres Geschäfts auf dem weitläufigen Inlandsmarkt. Wenige Länder wie die Türkei und China sind für sie noch offen.

Beinahe süffisant wird in russischen Quellen darauf verwiesen, dass Flugzeugvermieter und Flugzeuge gar nicht zusammen kommen könnten. Schließlich sei es russischen Airlines untersagt worden, den EU-Luftraum zu nutzen. Flugzeuge zurückzubringen, gehe nicht. Im Gegenzug sei EU-Unternehmen der Verkehr am Himmel über Russland verboten worden. Dass Eigentümer Flugzeuge abholen, scheide damit auch aus. Die russische Internetseite Frequentflyer berichtete obendrein von dem Plan, Flugzeuge, die nun Parkpositionen an russischen Flughäfen nutzen, mit einem „speziellen hohen Tarif“ dafür zu belegen.

Großteil der russischen Flotte geleast

Ein Abzug der Leasingflugzeuge käme einem gewaltigen und unerwünschten Aderlass für die russische Luftfahrt gleich. Fluggesellschaften wie die staatliche Aeroflot und der Wettbewerber S7 Airlines setzen überwiegend auf Jets, die sie nicht gekauft, sondern geleast haben. Zwar sind auch russische Leasinggeber in dem Geschäft aktiv, darunter Tochtergesellschaften von Sberbank und VTB-Bank sowie vom Flugzeughersteller Iljuschin. Der Luftfahrtdatenspezialist Cirium schätzt aber, dass 515 von 980 Flugzeugen in Russland zum Portfolio westlicher Leasinggeber gehören.