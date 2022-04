Wahl in Frankreich : Der große Knall bleibt aus

Die Pariser Börse startete nach der ersten Runde zur französischen Präsidentschaftswahl unaufgeregt in die Woche. Der Leitindex CAC 40 notierte in den ersten Handelsstunden erst nahezu unverändert und dann leicht im Plus. Hier und da machte sich unter Anlegern aber Erleichterung breit. Mit rund drei Prozent deutlich zulegen konnten die Papiere des Baukonzerns Vinci. Er betreibt mehrere Hundert Kilometer französische Autobahn und muss bei einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen die Kündigung der Konzessionsverträge fürchten.

Erste Umfragen zur Stichwahl in zwei Wochen sehen jedoch den Amtsinhaber Emmanuel Macron vorne. Zudem war sein Zuspruch in der ersten Runde dann doch stärker als erwartet. Das hat die Gemüter in der Finanz- und Wirtschaftswelt etwas beruhigt, nachdem sich zuletzt durchaus Nervosität breit gemacht hatte. „Börse, Zinsen, Schulden: Das Risiko Le Pen“, titelte die führende Handelszeitung „Les Échos“ am vergangenen Donnerstag auf ihrer ersten Seite und beschrieb, wie die wachsenden Umfragewerte und teuren Wahlversprechen der Rechtspopulistin viele Investoren verunsicherten.

Ökonomen bewerten Macrons Programm deutlich positiver

„Unruhen“ an den Finanzmärkten seien zu befürchten, sagte Grace Peters vom Investmenthaus JP Morgan. Tatsächlich haben die Renditen für zehnjährige französische Staatsanleihen seit Anfang April merklich angezogen. Das gilt als Zeichen für einen wachsenden Pessimismus an der Börse. In Deutschland verlief der Anstieg synchron, Selbiges gilt für die leichte Abwärtstendenz am Aktienmarkt in der vergangenen Woche.

Auch die meisten Ökonomen bewerten Macrons Programm deutlich positiver als das von Le Pen. „Die Wiederwahl Macrons wäre ein positives Element für den Zusammenhalt der Europäischen Union“, sagt Jean-Baptiste Pethe, Volkswirt bei der Anlageberatung BNP Paribas Exane. Die Fortsetzung der Arbeitsmarktreformen, Anhebung des Rentenalters und Steuersenkungen für Unternehmen dürften die mittelfristigen Wachstumsaussichten erhöhen, glaubt er. Die Volkswirte vom liberalen Institut Montaigne errechneten für Le Pens Wahlprogramm staatliche Mindereinnahmen in Höhe von 102 Milliarden Euro, für Macron hingegen „nur“ 44,5 Milliarden Euro.

Zwar gibt es zwischen den beiden Kontrahenten für die Stichwahl merkliche Unterschiede: Macron wirbt für die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 65 Jahre, während Le Pen nach 40 Jahren Arbeit sogar die Rückkehr zum Ruhestand mit 60 Jahren verspricht; der Amtsinhaber will neben neuen Atomkraftwerken auch die Sonnen- und vor allem die Windkraft zu See kräftig ausbauen, während seine Herausforderin den energiepolitischen Fokus allein auf die Kernenergie legt, die ersten neuen Reaktoren schon für das 2031 verspricht und Windkraftprojekte stoppen will.

Wirtschaftspolitische Gemeinsamkeiten

Groß sind die Differenzen auch mit Blick auf die Einwanderungs- und Europapolitik: Macron will an der europäischen Integration in ihrer bisherigen Form und grenzübergreifenden Vorhaben wie den Rüstungsprojekten FCAS und MGCS festhalten, während seine Herausforderin nationale Töne anstimmt, eine Neuverhandlung europäischer Verträge fordert und ein Referendum über die Bevorzugung von Franzosen bei der Vergabe von Jobs, Wohnungen und Sozialleistungen anstrebt.

Dennoch gibt es wirtschaftspolitisch einige Gemeinsamkeiten – deutlich mehr als mit dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Zur Stärkung der Kaufkraft von Arbeitnehmern etwa versprechen Macron und Le Pen teilweise ähnliche Rezepte: Macron will den steuer- und sozialabgabenfreien Sonderbonus, den Unternehmen ihren Beschäftigten zahlen können, von 1000 auf 3000 Euro erhöhen, während Le Pen Betrieben zusichert, auf 10-prozentigen Lohnerhöhungen die Sozialbeiträge zu erlassen.

Auch die Produktionssteuer für Unternehmen wollen beide senken und sich so die Gunst der Wirtschaft sichern; da unabhängig vom Gewinn erhoben und trotz Senkung in Macrons erster Amtszeit im internationalen Vergleich nach wie vor hoch, drängen Unternehmensverbände schon länger darauf. Auch den französischen Wehretat zu erhöhen, neben der Kernkraft die Wasserstofftechnologie massiv mit staatlichen Mittel zu fördern und mit Subventionen Industrie wieder anzusiedeln eint die Kontrahenten.

Dieser Gleichklang in wirtschaftspolitischen Punkten dürfte erklären, warum sich der französische Arbeitgeberverband Medef bislang im Wahlkampf nicht zu einer klaren Positionierung durchgerungen hat – ganz anders als vor fünf Jahren, als man vor Le Pens damals noch geforderten Euro-Austritt gewarnt hatte, Unruhen fürchtete und die Rückkehr zu Rente mit 60 Jahren als zu teuer kritisierte.

„Abgesehen von der extremen Linken ist niemand mehr wirklich unternehmensfeindlich“, sagte Medef-Präsident Geoffroy Roux de Bézieux kürzlich der Zeitung „Le Figaro“. Unternehmen seien „fast zu einer nationalen Sache geworden“ und in bestimmten Themen der die Reindustrialisierung gebe es eine große Überstimmung der Positionen. Ob die Arbeitgebervertreter für die Stichwahl doch noch Farbe bekennen werden, wollen sie in einer Sitzung an diesem Montagnachmittag klären.