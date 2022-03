Bruno Le Maire im Interview : „Wir dürfen die Inflation nicht weiter anheizen“

Herr Le Maire, Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon fünf Wochen. Ein Ende ist nicht in Sicht, und die wirtschaftlichen Aussichten haben sich verschlechtert. Müssen wir uns auf eine Re­zession vorbereiten?

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Ich glaube nicht. Wir erleben einen Energieschock, der aus der starken wirtschaft­lichen Erholung im Jahr 2021 und dem Krieg in der Ukraine resultiert. Dieser Schock erfordert eine starke und koordinierte Antwort aller EU-Staaten. Er wird sich auf das Wachstum in Europa auswirken, aber nicht zwangsläufig zu einer Re­zession führen.

Wie genau wirkt sich der Krieg auf das Wachstum in Europa aus?

Das ist sehr schwer zu sagen. Alles hängt davon ab, wie lange der Krieg dauert und ob die Situation auf dem Schlachtfeld es­kaliert. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um auf eine Deeskalation und ein Ab­kommen zwischen Russland und der Ukraine hinzuarbeiten, da dies der einzige Weg aus diesem Konflikt ist.

Tun Sie genug dafür? Europa kauft immer noch viel russisches Gas. Für Putin ist das eine wichtige Einnahmequelle. Sind Sie für ein EU-Embargo auf russisches Gas?

Ich denke, die EU hat sich sehr klar aus­gedrückt: Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Die Mitgliedstaaten haben schon sehr harte und sehr wirksame Sanktionen verhängt. Sie schmerzen den russischen Staat und die russischen Behörden und führen in Russland zu einer Rezession und einem Verfall des Rubels. Weitere Schritte hängen auch hier von der Entwicklung der Lage vor Ort ab.

Mit Blick auf das zerstörte Mariupol: Was muss Putin noch tun, damit die EU weitere Sanktionsschritte unternimmt?

Wir sollten die Kraft der schon beschlossenen Sanktionen nicht unterschätzen. Es ist das stärkste Sanktionspaket, das die EU je­mals gegen einen Staat verhängt hat. Aber dennoch gibt es Lehren, die aus dieser Krise gezogen werden können.

Die da wären?

Die erste ist, sich von russischem Gas und Öl unabhängig zu machen und die totale Energieunabhängigkeit der EU in den nächsten Jahrzehnten aufzubauen. Das be­deutet, dass wir unsere Versorgung diversifizieren müssen. Das setzt voraus, dass wir an gemeinsamen Gaskäufen arbeiten, was die Europäische Kommission derzeit tut, um eine Kontrolle der Gaspreise zu ermöglichen. Das erfordert wiederum eine grundlegende Umgestaltung des europä­ischen Strommarktes, damit der Strompreis nicht, systematisch an den Gaspreis gekoppelt, nach oben getrieben wird.

Was ist noch zu tun?

Man muss die Energiewende beschleu­nigen, also den Ausbau der erneuerbaren Energien und, in Frankreich, unserer Kernkraftwerke. Und wir müssen die Neuordnung der Wertschöpfungsketten forcieren, mit der wir vor dem Krieg begonnen ha­ben. Die Globalisierung wird sich regio­nalisieren. Wir produzieren schon unsere eigenen E-Autobatterien in Europa. Wir müssen bei allen strategischen Wertschöpfungsketten eine Neuorganisation prüfen, um von ausländischen Mächten unabhängiger zu sein.

Deutschland will bis 2024 kein Gas mehr aus Russland kaufen. Wäre Frankreich, das weniger davon verbraucht, in der Lage, den Bezug früher einzustellen?

All diese Entscheidungen müssen auf europäischer Ebene getroffen werden. Was die beschlossenen Sanktionen so stark ge­macht hat, war die Einheit der 27 Euro­päer. Wir müssen diese Einheit wahren, auch in Fragen von Gas und Öl.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Frankreich und andere EU-Länder haben Hilfsprogramme für Haushalte und Un­ternehmen angekündigt, aber nicht so viel wie im EU-„Wiederaufbaufonds“ mit insgesamt 750 Milliarden Euro. Brauchen wir mehr Hilfen?