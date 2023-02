Viele deutsche Banken haben große Mühe mit der Digitalisierung. Für Softwaredienstleister kann das viele Aufträge bedeuten. In Schwaben kommt es deshalb nun zu einer millionenschweren Übernahme. Das börsennotierte Stuttgarter IT-Haus GFT übernimmt für einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“ die Softwaresparte der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das sagte GFT-Chefin Marika Lulay im Gespräch mit der F.A.Z. Die LBBW bestätigte den Verkauf, der noch unter Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen steht. Lulay äußerte sich optimistisch, dass diese erteilt werden.

Wie viel genau GFT für das Unternehmen, das etwa 300 Mitarbeiter hat, zahlt, wollte Lulay nicht sagen. Es handle sich um einen „marktüblichen, vernünftigen Preis“. Dem Vernehmen nach ist der Betrag nicht weit weg von 50 Millionen Euro. Targens erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 44 Millionen Euro. Für GFT ist es laut Lulay die drittgrößte Übernahme der Unternehmensgeschichte.

Nur wenig Umsatz in Deutschland

GFT hat seinen Sitz zwar in Deutschland, macht laut Lulay bisher aber nur 7 bis 8 seines Umsatzes hierzulande. Nur 400 der etwa 10.000 Mitarbeiter des Konzerns sind in Deutschland. Durch die Übernahme verdoppelt sich der Anteil nun fast. GFT sei in den vergangenen Jahren im Ausland „mit atemberaubenden Tempo“ gewachsen und wolle die Position im Heimatmarkt nun stärken. Dort sieht sie großes Potential: „Der deutsche Finanzsektor ist in Technologieinnovationen nicht weit vorn“. Da es sich aber um einen sehr loyalen Markt handle und man Konkurrenten verdrängen müsse, sei es schwierig, neue Kunden zu gewinnen. Das gelinge nun durch die Übernahme. Das Targens-Team könne eine Art lokale Speerspitze werden und die GFT-Lösungen, die mehrheitlich im Ausland entwickelt werden, auch in Deutschland vertreiben.

Als besonderes Bekenntnis zur Region wollte die Managerin die Investition deshalb nicht verstanden wissen. „Der Standort Stuttgart hat keine Rolle gespielt“, sagte Lulay über die Motivation für die Übernahme. Die meisten Entwickler säßen sowieso im Ausland, deshalb störe auch der Fachkräftemangel in der Region nicht.

Targens arbeitet etwa zur Hälfte für die LBBW, zur Hälfte für externe Kunden. GFT reduziert damit seine Abhängigkeit von der Deutschen Bank weiter, die vor einigen Jahren noch knapp 50 Prozent betragen hatte. Inzwischen liegt diese unter 15 Prozent. GFT sei seit Jahren an Targens interessiert gewesen, sagte Lulay. Im Produktportfolio hob sie zwei Software-Lösungen von Targens hervor: Einerseits ein Programm für die Einhaltung von Gesetzen (Compliance) und die Bekämpfung von Geldwäsche, anderseits eine Lösung für die Einhaltung des Lieferkettengesetzes, die noch in der Entwicklung sei.

Das könne GFT helfen, das Lizenzgeschäft zu stärken und den Anteil der Auftragsentwicklung zu senken.

„Wir sind uns sicher, mit GFT einen Käufer gefunden zu haben, der das Unternehmen weiterentwickelt“, sagte LBBW-Chef Rainer Neske. Warum Targens überhaupt verkauft wird, begründete die Bank auf Anfrage lakonisch: „Weil die LBBW kein IT-Unternehmen ist“.