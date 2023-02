Im Brustzentrum des Frankfurter Markus-Krankenhauses sieht es nicht aus wie in einer Klinik. Der Empfangstresen im Eingangsbereich, der dunkle Holzboden und die idyllischen Waldbilder erinnern eher an eine moderne Arztpraxis. Das ist auch so gewollt. Denn wer hierherkommt, hat oft eine schwere Zeit vor sich und soll sich den Umständen entsprechend möglichst wohlfühlen. Am Morgen erst war eine 27-Jährige da, bei der die Ärzte Brustkrebs festgestellt haben. „Hinter den Türen zu den Untersuchungszimmern wird auch mal geweint“, sagt Oberärztin Fariba Khandan .

Die Anmutung einer Arztpraxis täuscht leicht darüber hinweg, dass das Brustzen­trum mit rund 600 Erstdiagnosen im Jahr zu den größten in ganz Hessen zählt. Jede Patientin wird in der sogenannten Tumorkonferenz vorgestellt, in der Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammenkommen, etwa aus der Onkologie, der Gynäkologie und der Radiologie. Gemeinsam besprechen sie das weitere Vorgehen.