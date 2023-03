Millimeterarbeit: Operation an einer Klinik in der thüringischen Stadt Gera Bild: dpa

Wer wissen will, wie sich die deutsche Krankenhauslandschaft wandeln sollte, muss nur nach Ostfriesland schauen. Dort haben Landrat, Oberbürgermeister und Klinikverwaltungen vor zehn Jahren eine mutige Entscheidung getroffen. Aus den drei kleinen und defizitären Häusern in Aurich, Emden und Norden wird ein großes mit 800 Betten. Es entsteht auf der grünen Wiese und könnte sogar als Maximalversorger eingestuft werden, der alle Fachrichtungen abdeckt.

Aus drei mach eins: Eine solche Konzentration der Kliniklandschaft ist vielerorts in Deutschland überfällig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat daher eine Krankenhausreform angestoßen, die nicht weniger als eine „Revolution“ sein soll.

Die Vorschläge, die seine Regierungskommission vor einiger Zeit vorgelegt hat, haben in den Krankenhäusern, bei deren Interessenvertretern und in einigen Bundesländern allerdings Befürchtungen vor einem Kahlschlag in der stationären Versorgung hervorgerufen. Besonders laut ist der Protest aus Bayern, wo im Herbst gewählt wird. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betont zwar, er sei grundsätzlich für die Reform. Gleichzeitig warnt er jedoch, durch die vorliegenden Vorschläge sei die medizinische Versorgung der Menschen „massiv gefährdet“.

Kompromissfindung wird nicht leicht

Auch aus anderen Ländern gibt es Widerstand. Am Wochenende kündigten die unionsgeführten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern an, dass sie die geplante Krankenhausreform auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen. Sie haben dafür an der Augsburger Universität ein Rechtsgutachten angefordert. Holetschek hatte zuvor schon angekündigt, notfalls vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Weil die Krankenhausplanung in Deutschland Ländersache ist, muss ein Kompromiss her. Zwei Mal haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sich schon zusammengesetzt, ihr Ziel ist ein gemeinsamer Gesetzentwurf bis zum Sommer. Das wird alles andere als leicht, die Differenzen sind unübersehbar. Aus den Ländern kam daher früh die Forderung nach Öffnungsklauseln, mit denen sie von bundesweiten Vorgaben etwa bei der Einteilung der Krankenhäuser in bestimmte Versorgungsstufen abweichen wollen.

Diese Versorgungsstufen spielen für den Erfolg der Reform eine zentrale Rolle. Nach Lauterbachs Willen sollen sich kleine Krankenhäuser vor allem in ländlichen Gegenden künftig nur noch um die Basisversorgung kümmern, komplexere Eingriffe hingegen in größeren, spezialisierten Kliniken stattfinden. Bei der Einstufung der Krankenhäuser in die drei geplanten Versorgungsniveaus können Ausnahmeklauseln sinnvoll sein.

Es braucht neue Strukturen

Ein Beispiel: Warum sollte eine große Klinik renommierte Fachabteilungen wie ein Herz- oder Brustzentrum schließen müssen, weil es selbst keine spezielle Abteilung für Schlaganfälle hat, wenn eine solche „Stroke Unit“ im Nachbarhaus vorhanden ist? Klar muss allerdings sein: Die Reform darf durch Öffnungsklauseln nicht so stark verwässert werden, dass am Ende doch weiter jedes Bundesland macht, was es will. „Volle Flexibilität für die Länder“, auf die Holetschek gerade wieder pochte, kann es nicht geben.

Das hat einen einfachen Grund: Die Gesundheitsversorgung von morgen kann nicht in den Strukturen von heute erbracht werden, wie sogar der Krankenhausverband DKG betont. Es fehlt schlicht das Personal, um all die Patienten in den vielen kleinen Kliniken zu versorgen. Wenn nichts passiert, werden viele von ihnen Betten sperren und schrumpfen müssen und wirtschaftlich nicht überleben können. Weil Klinikschließungen in der Bevölkerung üblicherweise nicht gut ankommen, haben Landes- und Kommunalpolitiker bisher nicht entschlossen genug gehandelt. Nötig sind daher nun mehr Steuerung und mutige Entscheidungen, um Ärzte und Pflegekräfte effizienter einzusetzen und zugleich die medizinische Versorgung in der Fläche zu sichern.

Bund und Länder können dabei gar nicht offensiv genug kommunizieren, wem all das dient: den Patienten. Das gilt auch für ein weiteres wichtiges Ziel der Reform, die Versorgungsqualität deutlich zu erhöhen. Deutschland leistet sich mit seinen rund 1700 Kliniken zwar ein sehr teures stationäres System, doch in der Praxis läuft einiges schief.

Krankenhäuser sollen Behandlungen nach Lauterbachs Willen künftig deshalb nur noch abrechnen dürfen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das heißt zum Beispiel: Herzinfarktpatienten sollen nur noch in Häusern mit Herzkatheter versorgt werden. Durch ein neues Finanzierungsmodell soll sich die Versorgung zudem stärker am medizinischen Bedarf ausrichten.

Diese Schritte sind richtig, sie erfordern – wie die gesamte Reform – jedoch, dass sich Landesminister, die Politiker vor Ort und die Bevölkerung davon verabschieden, das schnell erreichbare Krankenhaus um die Ecke weiterhin als Leitbild zu betrachten – und auf Panikmache verzichten. Der Wandel hin zu weniger, aber größeren Kliniken ist ohne Alternative und muss konsequent verwirklicht werden.