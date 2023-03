Aktualisiert am

Nach neuen Daten der AOK ist die Fallzahl um 15 Prozent gesunken. Die Krankenkasse vermutet dahinter einen Abbau der „Überversorgung“ bestimmter Krankheiten in Kliniken. Der Krankenhausverband widerspricht.

Uniklinikum in Essen Bild: dpa

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen nimmt immer weiter ab. Nach Meinung der Krankenkassen deutet das darauf hin, dass früher viele Einweisungen überflüssig waren und unnötige Kosten verursachten. Die Kliniken widersprechen diesem Befund.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Wie neue Daten der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) ergaben, sanken die Fallzahlen 2022 in den normalen, „somatischen“ Häusern um 15 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. In den Jahren 2021 und 2020 hatten die Rückgänge zur Vor-Corona-Zeit 14 und 13 Prozent betragen. In der Psychia­trie wurden 2022 fast 11 Prozent weniger Fälle gezählt. Das zeigt eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die der F.A.Z. exklusiv vorliegt.

Auf Krankheitsarten bezogen, erfolgten die stärksten Einbrüche bei ambulant-sensitiven Diagnosen, die auch von niedergelassenen Ärzten behandelt werden können. Um mehr als ein Drittel sanken die Behandlungen von Rückenschmerzen und Bluthochdruck. Dahinter folgten die chronische Lungenerkrankung COPD (28 Prozent), Diabetes (21 Prozent) und Herzinsuffizienz (14 Prozent).

„Corona wirkt sich hier beschleunigend im Sinne der in Deutschland dringend gebotenen stärkeren Ambulantisierung aus“, urteilte WIdO-Geschäftsführer Jürgen Klauber. Er legte aber auch nahe, dass früher zu viel behandelt wurde: „Bei einzelnen Diagnosen dürfte angesichts der großen und anhaltenden Einbrüche auch der Abbau von Überversorgung eine Rolle spielen.“

Wurde übertrieben oft operiert?

Ein Beispiel sind Mandeloperationen mit minus 35 Prozent. Möglicherweise habe es wegen der strengeren Hygiene weniger Entzündungen gegeben, denkbar sei aber auch, dass zuvor übertrieben oft operiert wurde: „Analysen zeigen nämlich, dass diese Eingriffe in der Vergangenheit häufig ohne leitliniengerechte Indikation durchgeführt wurden.“ Das WIdO hat die Daten von 220.000 Patienten zwischen Februar 2020 und Ende September 2022 ausgewertet.

Die Zahlen haben Bedeutung für die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform. „Die stärkere Ambulantisierung, gerade bei chronischen Erkrankungen, ist ein Ziel der Reform, das wir voll unterstützen“, sagte die Vorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, der F.A.Z. „Die Auswertung des WIdO zeigt, dass die Pandemie als ,Booster‘ für einen grundsätzlichen Wandel wirkt.“

Es bestehe die Chance, die Arbeit der Kliniken „auf die Leistungen zu begrenzen, die wirklich eine stationäre Behandlung brauchen“. Reimann lobte die Idee, spezielle Krankenhäuser zur Basisversorgung einzurichten. Diese könnten sich um ältere und chronisch kranke Patienten kümmern und brauchten „keine teure vollstationäre Behandlung in einer spezialisierten Fachabteilung mit High­techgeräten und hoch spezialisierten Fachkräften“.

Widerspruch vom Krankenhausverband

Der Krankenhausverband DKG widersprach der Interpretation. Es sei „hochspekulativ“ von sinkenden Klinikfällen auf eine überfällige Ambulantisierung zu schließen. „Es gibt überhaupt keine Fakten, die belegen, dass diese Patientinnen und Patienten zeitnah eine adäquate Behandlungsalternative im ambulanten Sektor gefunden haben“, sagte DKG-Chef Gerald Gaß der F.A.Z. „Im Gegenteil muss befürchtet werden, dass ausbleibende Behandlungen im Rahmen der Corona-Pandemie und aktuell wegen der Personalengpässe in den Krankenhäusern zu einer nennenswerten Unterversorgung mit zum Teil langfristig negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung geführt haben.“

Tatsächlich gab es bei den Therapierückgängen 2022 auch bedenkliche Entwicklungen, darunter 16 Prozent weniger Darmkrebs-OPs – möglicherweise wegen ausgebliebener Vorsorge. Die Behandlung von Herzinfarkten und Schlaganfällen nahm um 13 und 11 Prozent ab. Alle drei Werte waren noch höher als in den Vorjahren. Eine weitere Erkenntnis: 2022 zeigten sich nicht so viele schwere oder tödliche Covid-19-Erkrankungen wie zuvor. Allerdings verstarb weiterhin fast jeder zweite beatmete Patient.

WIdO-Geschäftsführer Klauber bestätigte: „Corona hatte die deutschen Kliniken auch im dritten Jahr der Pandemie fest im Griff, aber aus anderen Gründen als 2020 und 2021.“ In den ersten beiden Jahren seien Betten für Corona-Kranke frei gehalten worden. 2022 habe die Omikron-Variante dann „enorme Personalausfälle“ verursacht.