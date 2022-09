Aktualisiert am

Merz zu Akw-Laufzeiten : „Ich kann nur an den Bundeskanzler appellieren, diesen Irrsinn zu beenden“

Der CDU-Vorsitzende Merz sieht Deutschland auf eine Energieversorgungskrise zusteuern. Union und FDP drängen weiter auf eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke, sie werden in dieser Forderung von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm unterstützt.

FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr hat die Forderung seiner Partei bekräftigt, alle drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke am Netz zu lassen. Dies sei „sicher richtig“, damit „mehr Menge in den Markt kommt“, sagte Dürr am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Mehr Menge bedeutet sinkende Preise“. Die Kosten insbesondere bei Strom seien „explosionsartig“, sagte Dürr weiter. Diese hohen Strompreise könne kein Unternehmen und auch kein privater Haushalt zahlen.

Zu den unterschiedlichen Auffassungen in der Bundesregierung sagte Dürr, er sehe bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „eine Bewegung“. Dies sei ein erster wichtiger Schritt. Habeck hatte am Montag erklärt, dass zwei der Atomkraftwerke bis zum nächsten Frühjahr weiter für die Stromversorgung bereitstehen sollten, aber nur als eine Notreserve. FDP-Chef Christian Lindner forderte dagegen einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke bis mindestens 2024. Dürr schloss sich im ZDF der Forderung nach einer Laufzeitverlängerung an. Auch die Union drängte darauf.

Merz: „Völlig absurd“

„Wir steuern auf eine Energieversorgungskrise zu“, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Dienstag im Deutschlandfunk. In der aktuellen Situation überhaupt daran zu denken, Stromerzeugungskapazitäten stillzulegen, sei „völlig absurd“. Die Krise sei ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und werde verschärft „durch völlig absurde Entscheidungen der Bundesregierung“. Wenn es im Winter nicht genügend Strom gebe, steuere das Land zusätzlich auf eine schwere Rezession zu. Die Verantwortung dafür liege dann nicht mehr bei Russlands Präsident Wladimir Putin, sondern bei der Bundesregierung, sagte Merz.

Die kritische Lage am Strommarkt sei „absolut unverständlich“, sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Es müssten auch mit Blick auf das Preisniveau sämtliche verfügbare Kapazität mobilisiert werden. „Dazu gehören die Kohlekraftwerke, aber auch die Atomkraftwerke. Die Kraftwerke sollten laufen und nicht nur in Bereitschaft sein, wie es aktuell geplant ist - denn nur dann gibt es einen senkenden Effekt auf den Strompreis. Bei der aktuellen Planung entstehen nur die Kosten, aber der Nutzen wird nicht realisiert“. Grimm regt an, im Fall der drei noch laufenden AKWs sollte man über eine Laufzeitverlängerung von fünf Jahren nachdenken. Auch sollte geprüft werden, ob die Kernkraftwerke zu reaktivieren sind, die kürzlich erst stillgelegt wurden. „So könnte dafür gesorgt werden, dass die Preise im Rahmen bleiben und die Versorgung stets gewährleistet ist.“

Langfristig werde der Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen, die Kohlekraftwerke und AKWs müssen durch Gaskraftwerke ersetzt werden. „Aber all das braucht Zeit, die wir in dieser Krisensituation jetzt nicht haben“, betont die Ökonomin. Im Übrigens beurteilt sie die Aussichten auch nicht als rosig, wenn die ausbauziele erreicht werden. „Wir haben das mal für 2030 berechnet. Auch dann ist denkbar, dass die Strompreise durch erneuerbare Energien noch nicht fallen.“ Der wesentliche Grund sei: der Stromverbrauch hierzulande werden von circa 580 auf 750 TWh jährlich steigen. Grimm betont: „Daher sinkt der Bedarf an konventionellen Kraftwerken gar nicht.“

Nouripour sieht eine Zumutung

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die Entscheidung für den Reservebetrieb von zwei süddeutschen Atommeilern für richtig. „Die oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit im kommenden Winter – vor allem mit Blick auf die Netzstabilität“, sagte er am Dienstag. Mit dem Stresstest stehe fest, dass es sinnvoll und notwendig sei, Vorbereitungen für einen möglichen Streckbetrieb der beiden Atommeiler Neckarwestheim (Landkreis Heilbronn) und Isar in Bayern zu treffen. Der Atomausstieg stehe damit jedoch keinesfalls in Frage. Es werde dafür Sorge getragen, dass die Sicherheit für Mensch und Umwelt garantiert sei.

Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hatte nach der Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf noch offene Fragen verwiesen. Sie wollte noch im Laufe des Dienstag und in den nächsten Tagen mit dem Bund das weitere Vorgehen besprechen und „insbesondere sicherheitstechnische Aspekte klären“. Der Energiekonzern EnBW will prüfen, ob sein Kernkraftwerk Neckarwestheim über das Jahresende hinaus betriebsbereit gehalten werden kann.

Aus Sicht von Grünen-Chef Omid Nouripour ist der Weiterbetrieb zweier Atomkraftwerke eine Zumutung, aber als Reserve unvermeidbar. „Das ist eine echte Zumutung, das ist richtig. Und deshalb bauen wir auch Flüssiggasterminals, auch das ist eine Zumutung, aber gerade notwendig“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“ am Dienstag.

An dem grundsätzlichen deutschen Ausstieg aus der Atomenergie ändere sich nichts. „Nur haben wir besondere Zeiten. Das wissen, glaube ich, auch alle, und dieser Winter hat große Herausforderungen.“ Für den Extremfall, dass die Netzstabilität gefährdet sei, brauche man die beiden AKWs für den Winter. „Danach ist Schluss“, so Nouripour.

Stresstest: Engpässe möglich

Habeck hatte bei der Vorstellung des Ergebnisses des zweiten sogenannten Stresstests zur Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland und Europa angekündigt, dass die Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg noch bis Mitte April 2023 bei Engpässen zur Verfügung stehen sollten. Einen Weiterbetrieb darüber hinaus schloss er aus.

Der Stresstest der Netzbetreiber kam zu dem Ergebnis, dass es unter ungünstigen Voraussetzungen wie einem kalten Winter, Niedrigwasser auf den Wasserstraßen oder geringer Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke stundenweise zu Versorgungsengpässen besonders in Süddeutschland kommen könne. Die Atomkraftwerke könnten dann „einen Beitrag zur Reduzierung der Last-Unterdeckung leisten“, hieß es.