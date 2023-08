Aktualisiert am

E-Laster im Praxiseinsatz : So klappt es mit dem Elektrotruck

Lastwagen mit Elektroantrieb taugen nicht für den harten Alltagsbetrieb? Eine mittelständische Spedition aus Mannheim macht es – und schafft sich weitere E-Trucks an.

Eines mag Stefan Schupp nicht an seinem Truck: er ist einfach zu leise. Die anderen, vor allem Fußgänger und Radfahrer, hören ihn oft nicht richtig, wenn er mit seinem 40-Tonnen-Lastwagengespann in der Innenstadt unterwegs ist. Das kann manchmal zu gefährlichen Situationen führen Das Fahrgefühl oben im Führerhaus ist dafür ganz erstaunlich: Keine Vibrationen und kein Geratter durch einen Dieselmotor, stattdessen gleitet man fast geräuschlos wie auf einem riesigen fliegenden Teppich über die Straße. Denn dieser Lastwagen fährt mit Elektroantrieb. Er hat keinen Treibstoff-Tank an Bord, sondern eine Batterie.

Marcus Theurer

„Im Vergleich zum Diesel rollt man viel mehr ohne Antrieb als beim Diesel, vor Ampeln kann man viel früher vom Gas gehen,“ sagt Schupp. Denn einen Verbrennungsmotor, dessen viele mechanische Teile beim Ausrollen des Fahrzeugs für bremsende Reibungsverluste sorgen, gibt es nicht in seinem Laster. Unter dem Führerhaus, wo sonst die Dieselmaschine sitzt, gibt es nur ein paar elektrische Nebenaggregate.