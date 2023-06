Aktualisiert am

Wie geht es dem Getreide? Was hilft gegen die Trockenheit? Wann verdrängt Photovoltaik den Weizen vom Feld? Ein Gespräch mit dem Landwirt Klaus Münchhoff.

Klaus Münchhoff, 70, auf einem seiner Weizenfelder in Sachsen-Anhalt Bild: Michael Löwa

Herr Münchhoff, Sie bauen am Rand der Magdeburger Börde auf 1000 Hek­tar Weizen, Raps und Gerste an. Wie sieht es auf den Feldern aus?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Trocken, ab 80 Zentimeter Bodentiefe staubtrocken. Es gab dieses Jahr in der Hauptwachstumszeit der Pflanzen zwar genug Regen. Deshalb sehen die Bestände auf den Feldern jetzt besser aus als vor einem Jahr, als es von Ende März bis Ende Mai so gut wie gar nicht geregnet hat. Uns fehlt aus den vergangenen fünf Jahren zusammengenommen aber immer noch der Niederschlag eines ganzen Jahres. Deshalb sterben im Wald jetzt 150 Jahre alte Eichen, deren Wurzeln in tiefere Schichten reichen.