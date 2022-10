Landwirtschaft : Ein Mann für alle Ställe

Aktualisiert am

Deutschlands Bauern sollen ihre Schweineställe tierfreundlicher machen. Bernd Meerpohl liefert mit seiner Firma Big Dutchman, was dafür nötig ist. Ob Tierfabrik oder Schweineparadies, er gewinnt immer.

Bernd Meerpohl, 58, im Showroom von Big Dutchman in Vechta Bild: Daniel Pilar

Der Herrgott lässt sich nicht festlegen, was das Verhältnis von Mensch und Tier angeht. Für Bernd Meerpohl ist diese göttliche Unentschiedenheit nützlich. Der Unternehmer aus Niedersachsen, seit dreißig Jahren an der Spitze des Stallausrüsters Big Dutchman, ist Katholik und macht daraus kein Geheimnis. Vor dem Essen betet er. Sonntags hat er in der Kirche einen Stammplatz.

Er kennt die Stelle aus der Bibel, ganz vorne bei Moses: „Die Menschen sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land.“ Ein Freibrief, möglichst viel rauszuholen aus den Nutztieren. Meerpohl kennt aber auch die andere Stelle, etwas weiter hinten, im Buch der Sprichwörter: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs; aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.“ Eine Mahnung, die Kreatur nicht auszubeuten.