Landfrust : Im Würgegriff der Bürokraten

Der nächste Bundeskanzler sollte zum Amtsantritt in den Schwarzwald reisen. Im „Berghotel Wiedener Eck“ könnte er die wunderschöne Aussicht und die tolle Küche genießen, vor allem aber sollte er mit dem Seniorchef des Hotels reden. Martin Wissler führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Der 62-Jährige ist gelernter Koch, hat danach seinen Meister gemacht und zusätzlich eine Ausbildung zum Hotelbetriebswirt abgeschlossen. Ein Mann der Tat. Und ein Mann, der die Nase voll hat von Vorschriften, die in fernen städtischen Amtsstuben ersonnen werden und die nicht zum Leben auf dem Land passen. „Wir sind umgeben vom Naturschutz, vom Landschaftsschutz, vom Tierschutz und dem Naturdenkmalschutz“, klagt er und malt mit dem Arm einen Kreis in die Luft.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online.





Wissler denkt nicht extrem, er ist weder gegen Naturschutz noch gegen Tierschutz. Für ihn beginnen die Probleme aber da, wo es zu viele Vorschriften werden, wo sie unnötig sind, widersprüchlich oder sinnvolle Projekte behindern. Wissler nennt ein Beispiel: Um seinen Hotelbetrieb nachhaltiger zu machen, plante er eine 200-KW-Hackschnitzelanlage zum Heizen. Aus ökologischer Sicht eine sinnvolle Sache, denn verfeuert werden kleingehackte Holzreste aus der Gegend. Leider aber rückte die geplante Hackschnitzelanlage aus Behördensicht zu nahe an eine weitläufige Wehrschanzanlage aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648). Die Heizung musste verändert werden, „weil da vielleicht irgendwann mal irgendwer irgendwas findet“, stöhnt Wissler.

Das für ihn viel größere Problem aber ist noch unsichtbar. Direkt hinter Wisslers Hotel, auf einem Hügel in nur 1,2 Kilometer Entfernung, könnten bald die Flügel von drei riesigen Windkraftanlagen ihre Kreise ziehen. Weil in diesem Teil des Schwarzwalds nicht viel Wind weht, müssen die Schwachwindanlagen umso größer ausfallen: 200 Meter Höhe sind im Gespräch.

Wissler fürchtet deshalb um die Existenz seines Hotels: „Ich würde ja selbst nicht unter einer Windkraftanlage Urlaub machen.“ Das nächste Hotel sei „nur einen Mausklick entfernt“. Was der Hotelier meint: „Wenn Sie heute Urlaub im Schwarzwald machen wollen, dann surfen Sie mit Ihrem Handy oder iPad im Netz. Und wenn Sie dann ein Foto von einem Hotel mit drei Windrädern im Hintergrund sehen, klicken Sie sofort weiter.“ Für den Bayerischen Wald gebe es bereits Studien, die belegen, dass mit mehr Windrädern weniger Gäste kommen.

„Wie soll denn da Brandschutz funktionieren?“

Wissler ist nicht gegen die Energiewende, auch nicht gegen Windkraftanlagen. „Aber man muss doch Standorte finden, die vom Wind geeignet und von den Leuten akzeptiert sind“, fordert er. In den nächsten Minuten zählt er die typischen Argumente gegen die Windkraft auf. Alle sind schon Tausende Male vorgebracht worden – aber macht sie das weniger richtig? „Wenn es brennt, brennt doch der ganze Wald ab“, fürchtet der Mann mit der Kochschürze. „Wie soll denn da Brandschutz funktionieren? Das geht doch gar nicht!“ Auch bei Eislast werde es schwierig, die abgeworfenen Stücke könnten Wanderer oder Skifahrer treffen.