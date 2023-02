Land Niedersachsen will in die Solarindustrie einsteigen

Solarmodule made in Niedersachsen – die Regierung in Hannover will sich dafür selbst an Firmen beteiligen. Vorbild ist der Anteil des Landes am Autobauer Volkswagen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies will in seinem Bundesland eine Produktion von Solaranlagen mit staatlicher Beteiligung ansiedeln. „Unser Ziel ist es, eigene Solar-Produktionskapazitäten in Niedersachsen aufzubauen. Das prüfen wir gerade“, sagte der SPD-Politiker der F.A.S.

Die Kapazitäten müssten im Gigawattbereich liegen, damit das Projekt wirtschaftlich Sinn machten, unterstrich er. Ziel sei es, die Importabhängigkeit von chinesischen Solarmodul-Herstellern zu verringern.

„Strategische Beteiligung“

Die Landesregierung will dabei nicht nur bei Unternehmen für den Bau von Solar-Fabriken werben, sondern sich auch selbst an Firmen beteiligen. „Ich kann mir ein unternehmerisches Engagement des Landes als Minderheitsgesellschafter gut vorstellen. Es ist besser, sich strategisch zu beteiligen als nur Fördermittel für die Ansiedlung zu vergeben.“

Als Vorbild sieht er die Beteiligungen des Landes am Autokonzern Volkswagen und am Stahlhersteller Salzgitter. Niedersachsen habe mit diesen Unternehmensbeteiligungen „gute Erfahrungen“ gemacht, sagte Lies. Vor allem der starke politische Einfluss bei Volkswagen ist allerdings seit vielen Jahren umstritten.

Wirtschaftsminister Lies will in seinem Bundesland in einem ersten Schritt eine Fertigung zur Montage von Solarmodulen aufbauen. Später solle auch die Herstellung der Solarzellen selbst, sowie von wichtigen Bauteilen, sogenannten Wafern, folgen.

Windenergie als Standortvorteil

Die umfangreiche Erzeugung von Windstrom in Niedersachsen sieht Lies als wichtigen Standortvorteil. „Wir wollen nicht nur erneuerbaren Strom erzeugen, sondern auch die klimaneutrale industrielle Wertschöpfung, die darauf aufbaut, bei uns im Land haben“, unterstrich er. „Die Solarmodul-Produktion ist dafür eine große Chance.“

Die Bundesregierung will den Ausbau der Solarstromerzeugung in Deutschland stark beschleunigen. Bis 2030 soll die installierte Leistung um jährlich 22 Gigawatt auf insgesamt 215 Gigawatt steigen. Auch in Niedersachsen gibt es hohe Ausbauziele. Doch die dafür benötigten Solarmodule stammen bislang großteils aus chinesischer Fertigung, was angesichts wachsender geopolitischer Spannungen des Westens mit der asiatischen Wirtschaftsmacht als riskant gilt.

Mit Sorge wird in Europa gesehen, dass die chinesische Regierung derzeit prüft, die Ausfuhr wichtiger Technologien für die Solarindustrie zu beschränken. Fachleute warnen, dass ein möglicher Exportstop Chinas für Solarausrüstung die Energiewende in Europa ausbremsen könnte. „Wir sind fast vollständig abhängig von einem Land, China. Das ist mir zu riskant“, sagt auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies.

In der Vergangenheit hat Deutschland bereits einmal eine eigene Solarmodul-Industrie gehabt. Die Unternehmen wurden jedoch großteils von der Konkurrenz aus Asien verdrängt. Der deutsche Hersteller Solarworld, zeitweise ein führendes Unternehmen der Branche, meldete 2016 Insolvenz an. Der Schweizer Hersteller Meyer Burger betreibt dagegen inzwischen wieder eine Solarfertigung in Sachsen.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und die EU-Kommission in Brüssel arbeiten an einem Comeback der heimischen Solarindustrie. Diese Woche kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine stärkere staatliche Unterstützung für die Hersteller von Solarmodulen und Windkraftanlagen an. „Wir müssen die Produktionskapazitäten für Erneuerbare Energien und Stromnetze in Deutschland und Europa stärken“, sagte Habeck.