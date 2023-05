Aktualisiert am

Nur der Anfang ist bei der Besteuerung der Energiehilfen einfach. Nachdem die Gaspreise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine durch die Decke gingen, zeigte sich die Ampelregierung großzügig. Erst gab es pauschal 300 Euro für die gestiegenen Energiekosten, dann übernahm der Staat den Dezemberabschlag für Gas und Fernwärme. Selbst Reiche, die das Geld nicht benötigen, konnten sich gegen die Wohltat nicht wehren. Um die soziale Balance sicherzustellen, wurde mit dem Jahressteuergesetz 2022 die Dezemberhilfe steuerpflichtig, aber nicht für alle. Man zielte nur auf den Kreis derer, die Solidaritätszuschlag zahlen – doch wer wie getroffen wird, ist immer noch unklar.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Oft wohnen mehrere Steuerpflichtige in einem Haus, die gemeinsam von der ausgefallenen Abschlagszahlung profitieren; manche sind inzwischen umgezogen. Finanzverwaltung und Steuerberater rätseln, wie die Steuerpflicht durchgesetzt und kontrolliert werden kann. Ohne Steuernummern und Geburtsdaten helfen einzelne Namen hinter den Anschlüssen nicht weiter. Die Bundesregierung versprach den Ländern, die angesichts des drohenden Tohuwabohus gezögert hatten, in einer Protokollerklärung alle offenen Fragen zügig zu klären. Das versprochene Gesetz steht weiterhin aus. Auch wenn die offenen Punkte erst die Steuererklärung 2023 betreffen, ändert das wenig am wachsenden Druck.