Finanzkraftausgleich : Bayern zahlt – Berlin und Sachsen kassieren

Bayern finanziert allein mehr als die Hälfte des Finanzkraftausgleichs zwischen den Bundesländern. Der Freistaat musste im Jahr 2022 auf knapp 9,9 Milliarden Euro verzichten, damit finanzschwache Länder ihren Einwohnern vergleichbare Lebensverhältnisse bieten können. Größtes Empfängerland ist nach F.A.Z.-Informationen wie in den Vorjahren Berlin. Die Hauptstadt erhielt 3,6 Milliarden Euro. Sachsen folgt mit 3,3 Milliarden Euro.

Das System wird im Wesentlichen von vier Ländern getragen. Nach Bayern steuern Baden-Württemberg (knapp 4,5 Milliarden Euro) und Hessen (fast 3,3 Milliarden Euro) die meisten Mittel bei. Hamburg ist mit 800 Millionen Euro mit von der Partie. Daneben zählt Rheinland-Pfalz zu den Geberländern – allerdings mit weitem Abstand. Aus Mainz kommen rund 100 Millionen Euro. Lange gehörte Rheinland-Pfalz zu den Empfängerländern. Vergangenes Jahr hatte es dann die Seiten gewechselt. So macht der in Mainz sitzende Impfstoffhersteller Biontech in der Pandemie erhebliche Gewinne. Das schlägt auf den Finanzkraftausgleich durch.

Kritik an mangelndem Gleichgewicht

Insgesamt wurden über das Ausgleichssystem vergangenes Jahr rund 18,5 Milliarden Euro zwischen finanzstarken und finanzschwachen Ländern verschoben. Die Landesregierung in München sieht sich dabei schon länger übervorteilt. „Bayern unterstützt solidarisch, aber Solidarität und Eigenverantwortung müssen sich die Waage halten“, meinte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU). Beim Finanzkraftausgleich schwinde diese Balance massiv. So könne es nicht weitergehen. „Wir prüfen deshalb alle uns zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen Handlungsmöglichkeiten“, sagte der CSU-Politiker. „Eine mögliche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wird bereits vorbereitet.“ Zuletzt hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) diese Absicht auf der Klausur der Bundestags-CSU in Seeon bekräftigt.

Schon im alten Länderfinanzausgleich hatte die Bayerische Landesregierung beklagt, dass der Freistaat zu viel zahlen muss. Anfang 2020 ist die Nachfolgeregelung in Kraft getreten. Das Ziel ist gleich geblieben: Unterschiede in der Finanzkraft einzuebnen. Das Ergebnis ist entsprechend. Hatte Bayern vor dem Umverteilungsprocedere eine Finanzkraft von 122 Prozent, lag es am Ende bei 108 Prozent. Da der Bund noch Mittel in das System schießt, beträgt der Länder-Durchschnittswert nach Umverteilung 102 Prozent.

Die Hauptstadt hatte vor dem Ausgleich eine Finanzkraft 78,5 Prozent. Daraus sind dann 98,2 Prozent geworden. Bei den Sachsen wurden aus 75,7 Prozent sogar 100,2 Prozent. Das Ziel wird also erreicht, Differenzen werden eingeebnet. Die vier großen Geberländer bleiben nach Umverteilung die finanzstärksten, sogar in derselben Reihenfolge. Nur Rheinpfalz-Pfalz wird im System durchgereicht. Die besonders finanzschwachen ostdeutschen Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern profitieren stark von ergänzenden Bundesmitteln, das finanzkräftigere Brandenburg weniger.