Investor aus Luxemburg : Spanische Klubs billigen umstrittenen Milliardendeal für La Liga

Die spanischen Profi-Klubs haben einen umstrittenen Milliardendeal der Fußball-Liga mit einem Investor aus Luxemburg gebilligt. Das Geschäft mit dem früheren Formel-1-Besitzer CVC sei am Donnerstag auf einer Generalversammlung in Madrid mit 38 zu 4 Stimmen angenommen worden, teilte La Liga mit. Für eine Finanzspritze von ca. 2,67 Milliarden Euro kassiert der Investor den Angaben zufolge die nächsten 50 Jahre elf Prozent aller Einnahmen der ersten und zweiten Liga Spaniens. Er übernimmt außerdem 10,95 Prozent der audiovisuellen Rechte.

Die beiden Großvereine FC Barcelona und Real Madrid hatten sich dem Deal widersetzt und stimmten mit zwei weiteren Vereinen dagegen. Nach Medienberichten sollen sie nun auch auf Wunsch des Investors vom Deal unberührt bleiben. Das bedeutet, sie bekommen kein Geld, müssen aber auch keine Rechte abtreten.

Real hatte am Dienstag mitgeteilt, man werde sowohl gegen Liga-Präsident Javier Tebas als auch gegen den Finanzinvestor zivil- und strafrechtliche Schritte einleiten. Nach dem Zugeständnis von Liga und CVC wird Real Madrid aber wohl keine Maßnahmen ergreifen. Auch der Nationalverband RFEF, der kein Stimmrecht hat, hatte das Projekt abgelehnt. Man betrachte vor allem die geplante Kommerzialisierung der audiovisuellen Medienrechte als „illegal“, hieß es.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Für Verwunderung hatte vor allem der Widerstand des FC Barcelona gesorgt, da der katalanische Klub mit seinen Schulden von insgesamt knapp 1,2 Milliarden Euro eine Finanzspritze besonders dringend nötig hätte. Wegen der Finanzlage hatte der Verein auch Lionel Messi Richtung Paris ziehen lassen müssen.

Mehr zum Thema 1/

CVC versucht seit Beginn der Corona-Pandemie bei mehreren der großen europäischen Fußball-Ligen einen Fuß in die Tür zu bekommen. In Italien wollte sich CVC als Teil eines Investoren-Konsortiums an den Medienerlösen der Serie A beteiligen, war aber bei den großen Vereinen abgeblitzt. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wollte Investoren mit 25 Prozent an der Vermarktung der Medien- und Lizenzrechte im Ausland beteiligen, doch auch hier sagte die Mehrheit der Klubs Nein.