Kuriose Corona-Folgen : Ein ungewöhnlicher Möbelsommer

Alleine im Juli legte der Auftragseingang für Wohnmöbel um mehr als 55 Prozent zu, schon seit Mai hätten die Umsätze und Aufträge wieder angezogen, berichtete Kurth. Da kommen auf der anderen Seite die Hersteller und Händler in der Urlaubszeit mangels Personal kaum hinterher, was noch zu den Verzögerungen in der Lieferung führen könnte. „Der Kunde hat derzeit Verständnis für Verzögen, auf finanzielle Sanktionen für den Handel bei Überziehung wollen wir möglichst in diesem Jahr verzichten“, sagte Kurth. Viele Hersteller würden Zusatzschichten einlegen, damit die Bestellungen zügig abgearbeitet werden könnten.

Handel fordert Sonntagsöffnungen

Während gerade Importen von Stoffen oder Ledermaterialien aus Ländern wie Italien zu Beginn der Corona-Pandemie verzögert ankamen, sei derzeit alles verfügbar. Die Personal- und Mengenplanung sei die größere Herausforderung. Um die Käufe im Möbelhandel zu entzerren, appelliert der Möbelverband wie viele Händler derzeit auch an die Politik, möglichst viele Sonntagsöffnungen zu erlauben.

Die erhöhte Kauflust der Kunden bringt den Möbelverband dazu, wieder optimistischer auf das Gesamtjahr zu blicken. Über alle Segmente hinweg gebe es derzeit zweistellige Wachstumszahlen. „Das ist eine gute Entwicklung für die Branche, weil damit ein Teil der Verluste aus dem Frühjahr aufgefangen werden konnten“, sagte Kurth.

Umsatzrückgang geringer als befürchtet

Für das Gesamtjahr rechnet der VDM dennoch mit einem Minus von 5 Prozent, was für die Branche zwar ein außergewöhnliches Minus ist, aber eine deutliche Verbesserung gegenüber der Befürchtung vom Frühjahr, als sie noch von einem Rückgang von einem Fünftel ausgegangen war. „Wir glauben an ein relativ robustes drittes Quartal und ein moderat steigendes viertes Quartal, sodass wir den Umsatzverlust für das Gesamtjahr weiter reduzieren können“, prognostiziert Kurth.

Die mittelständisch geprägte Branche hat mit ihren knapp unter 500 Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 17,9 Milliarden Euro erzielt. Einer Verbandsumfrage zufolge entpuppte sich das Online-Geschäft in Zeiten der geschlossenen Möbel- und Einrichtungshäuser als Stütze: 40 Prozent der Unternehmen sahen eine Belebung durch die Verkäufe im Netz. Inzwischen hat sich die Nachfrage abgeflacht. Der VDM geht dennoch davon aus, dass sich der Onlineanteil für Möbel von derzeit rund 18 Prozent in den nächsten vier Jahren auf 25 Prozent erhöhen wird.

Mehr als jedes vierte Möbelstück kommt aus Polen

Generell kommen die Kaufimpulse vor allem aus dem Inland. Die auf 31,2 Prozent gesunkene Industrieexportquote hat den Herstellern in der Corona-Krise sogar dabei geholfen, das Minus in Grenzen zu halten – weil die Exportmärkte stärker eingebrochen sind, als die Nachfrage aus Deutschland. Gleichwohl streben die Möbelunternehmen danach, auch weiterh verstärkt durch den Verkauf etwa an chinesische, russische und amerikanische Kunden zu wachsen. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Exportquote verdoppelt.

Gesunken sind die Importe in der Krise. Vor allem aus dem wichtigsten Herkunftsland Polen war der Rückgang mit 12,6 Prozent besonders groß. Das liegt auch daran, dass Belarus mit neu geschaffenen Sonderwirtschaftszonen dem Nachbarland Produktionsstandorte abspenstig macht, die Importe aus Belarus stiegen im gleichen Zeitraum um gut ein Drittel. Gleichwohl stammt mehr als jedes vierte nach Deutschland importierte Möbelstück noch aus Polen, auf die beiden wichtigsten Lieferländer Polen und China entfallen 56 Prozent aller Importe.