Rückwärtsgewandter als Indien : Wer will noch in Texas leben?

Neulich machte Steven Pedigo eine Umfrage unter einer Gruppe von Studienanfängern. Pedigo lehrt Stadtentwicklung an einer Universität im texanischen Austin und wollte wissen, wo die Studenten ihre berufliche Zukunft sehen. Den Anlass zu der Umfrage hatten eine Reihe kontroverser neuer Gesetze in dem amerikanischen Bundesstaat gegeben, darunter ein Abtreibungsverbot in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft und Restriktionen im Wahlrecht. Würden die Studenten nach ihrem Abschluss in einigen Jahren in Texas bleiben wollen, wenn das so weitergeht? Das Votum hat Pedigo alarmiert: 22 der 24 befragten Studenten sagten, sie würden lieber anderswo hinziehen. Der Professor aus Austin sieht das als Warnsignal. In einer Zeit, in der viele Unternehmen um qualifiziertes Personal ringen, setze Texas seine Attraktivität als Wirtschaftsstandort aufs Spiel und riskiere, seine Erfolge aus den vergangenen Jahren zunichtezumachen. Pedigo sagt es so: „Wir vermitteln dem Rest der Welt die Botschaft, dass wir nicht für jeden offen sind.“

Texas war im Wettbewerb amerikanischer Standorte in jüngster Zeit klar auf der Gewinnerseite. Oft ist sogar von einem texanischen Wirtschaftswunder die Rede. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit 2010 um mehr als 40 Prozent gewachsen, Deutschland kommt im selben Zeitraum nur auf 13 Prozent Wirtschaftswachstum. Der Bundesstaat im Süden der USA rühmt sich seiner Wirtschaftsfreundlichkeit und bietet entsprechende Rahmenbedingungen: Die Unternehmenssteuern sind sehr niedrig, Regulierungen sind üblicherweise nicht allzu strikt. Wer in Texas wohnt, muss keine persönlichen Einkommensteuern an den Bundesstaat abführen, die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise niedrig, und die Lebensqualität gilt als hoch. Mit alledem hebt sich Texas nicht zuletzt von Kalifornien ab. Der Westküstenstaat ist ein ungleich teureres Pflaster. Vor allem San Francisco kämpft zudem mit einem gewaltigen Obdachlosen- und Drogenproblem. Dies dürften wesentliche Gründe dafür sein, warum es in jüngster Zeit eine Abwanderungswelle von Kalifornien nach Texas gab.