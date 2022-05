Verbrauch geht zurück : Den Deutschen schmeckt die Milch nicht mehr

Die Deutschen trinken weniger Milch – liegt es an den Milchalternativen aus Hafer, Soja und co? Bild: obs

Die deutschen Milchbauern bekommen für ihr „weißes Gold“ derzeit so viel Geld wie schon lange nicht mehr – und trotzdem dürfte bei ihnen an diesem Mittwoch, dem Weltmilchtag, keine allzugroße Partystimmung aufkommen. Denn der Konsum von Kuhmilch in Deutschland hat einen Tiefpunkt erreicht: Lediglich 47,8 Kilogramm sogenannte Konsummilch – also Vollmilch, entrahmte, teilentrahmte sowie Vorzugsmilch – verzehrte jeder Deutsche im Schnitt im Jahr 2021. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Aufzeichnungen im Jahr 1991.

Berechnet hat die Zahl, die zunächst noch vorläufig ist, das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL). Dort beobachten die Statistiker schon seit Längerem einen Abwärtstrend. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Milchkonsum demnach fast halbiert. So deutlich wie im Jahr 2021 sei der Rückgang aber noch nie gewesen. Im Corona-Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei durchschnittlich 50 Kilogramm und damit höher als in den Jahren zuvor, was die Branche auf die Bevorratung der Haushalte mit H-Milch während der Lockdowns zurückführt.

Als möglichen Grund für den Abwärtstrend nennt das BZL den verstärkten Konsum von pflanzlichen Milchalternativen wie Soja-, Hafer- oder Mandeldrinks. Offizielle Zahlen für deren Konsum erhebt die Behörde aber bislang nicht. Ein Blick in die Außenhandelsstatistik zeigt, dass die Einfuhr von pflanzlichen Drinks zwischen den Jahren 2017 und 2021 um fast 350 Prozent gestiegen ist. Den größten Anteil am deutschen Verkaufsvolumen hatte mit zuletzt 127 Millionen Litern die Hafermilch. Als Begründung für den Konsum von Milchalternativen nennen die Verbraucher in Umfragen regelmäßig insbesondere den Tier- und Klimaschutz. Dafür nehmen sie auch höhere Preise in Kauf: Ein Liter Hafermilch kostet im Handel derzeit zwischen 1,80 und knapp drei Euro, die gleiche Menge Vollmilch gibt es schon für 88 Cent.

Die Klimabilanz von Milchalternativen ist nicht unumstritten. In einer Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2018 schnitt die Kuhmilch im Vergleich mit Soja-, Hafer-, Reis- und Mandeldrinks sowohl mit Blick auf den CO 2 -Ausstoß als auch auf den Wasser- und Flächenverbrauch am schlechtesten ab. Doch es gibt auch andere Stimmen: In einem Interview mit der F.A.S. argumentierte der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch unlängst für die Kuhmilch, da die Milchviehhaltung auf selber Fläche mehr Kalorien erzeuge als die Produktion von Hafermilch und damit effizienter sei.

Der Verband der Milcherzeuger Bayern sieht den Konsumverzicht von Milch zugunsten von Alternativen mit Sorge. Die Pflanzendrinks allein seien aber nicht für den Rückgang verantwortlich: „Milch als Lebensmittel in Form von Vollmilch zu trinken ist eher nicht trendy. Wir stellen das schon seit Jahrzehnten fest“, sagte Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Seufferlein. Der Konsum von verarbeiteten Milchprodukten wie Butter und Käse sei hingegen konstant oder sogar gestiegen. Da auch die Zahl der Milchviehbetriebe in Deutschland zurückgehe, hielten sich Angebot und Nachfrage die Waage. Global nimmt der Milchkonsum seit Jahren zu.