Zu Hafermilch und Co. gibt es nun noch eine Alternative. Sie soll vom tierischen Original kaum zu unterscheiden sein. Ist dies das Aus für klassische Milch?

Die moderne Milchviehhaltung steht immer häufiger in der Kritik: Kälber werden wenige Stunden nach der Geburt von der Kuh getrennt, Milchkühe sind Hochleistungstiere und werden meist nur eine Handvoll Jahre alt, ehe sich es nicht mehr rechnet, sie zu melken – so die Vorwürfe. Verbraucher greifen deshalb häufiger zu pflanzlichen Alternativen aus Soja, Hafer oder Erbse. Sie vermissen dann aber oft den original Milchgeschmack und die Nährstoffe.

Vor diesem Hintergrund klingt geradezu revolutionär, was Hersteller auch hierzulande bald auf den Markt bringen wollen: Kuhfreie „Milch“, die alle wichtigen Nährstoffe enthalten soll und von Mikroorganismen produziert wird. Diese werden genetisch programmiert und stellen naturidentisches Milchprotein her – ohne Kuh. So jedenfalls das Versprechen.