Geschichte eines Booms : Der Perlenrausch in der Haifischbucht

Einst lösten Perlenfischer in einem verschlafenen Küstenort in Australien einen Wirtschaftsboom aus. Doch dann wurde die Gier zu groß.

Robbie Morgans Augen sind so blau wie das Wasser in der Lagune vor dem australischen Küstenort Denham. Baumlang ist er, und Charme hat er auch. Kein Wunder also, dass Stacy ihm verfiel. Und das kam so: Sie brachte ein altes Holzschild vorbei, mit dem Robbies Vater vor Jahrzehnten für das Perlengeschäft Blue Lagoon geworben hatte. Stacys Eltern hatten es auf dem Flohmarkt gefunden, und nun wollte sie es seinem ursprünglichen Besitzer zurückbringen. Robbie öffnete also die Tür des kleinen Perlenladens der Familie an der Küstenstraße in Denham. Robbie sah Stacy, Stacy sah Robbie. Bald wollen sie heiraten.

So geht es hier oben zu, im Nordwesten des Fünften Kontinents. Viele Chancen bekommen die Menschen nicht. Aber sie ergreifen sie, auch wenn das Risiko hoch ist. Wie schon ihre Vorväter. Die hatten Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die Perlen am Grund von Shark Bay und der gegenüberliegenden Insel Dirk Hartog entdeckt. Kurz nach dem Goldrausch war das wie eine zweite Chance, ein weiteres Geschenk an die Wagemutigen in diesem gottverlassenen Landstrich mit der sengenden Hitze und den Zyklonen. Und sie griffen zu.