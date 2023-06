Aktualisiert am

Adobe setzt seit Jahren auf KI. Mit Firefly testet der Photoshop-Konzern nun ein System, das nicht nur in den sozialen Medien für hohe Wellen sorgt.

Künstliche Intelligenz wird vieles ändern – und der amerikanische Software-Anbieter Adobe hat auch schon einen Plan, wie er diese Veränderungen nutzen kann: Er wird seine KI-Tools vermieten. So, wie er von Photoshop bis Lightroom und Illustrator als erster großer Softwarekonzern die gesamte Palette seiner Kreativprogramme in die Datencloud gesetzt und als Abonnementdienst auf die Märkte gebracht hat. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her.

Seitdem haben sich Umsatz und Gewinn des Konzerns nahezu verfünffacht. Der Kurs der Aktie hat sich verzehnfacht, und die Zahl der Mitarbeiter hat sich auf 30.000 fast verdreifacht. Technologie sei ein Jobmotor, sagt Scott Belsky, der Chefstratege des Konzerns. Das werde auch im Zeitalter der KI so bleiben. Mit den neuen Technologien gehen neue Möglichkeiten einher. Adobe ist nach seinen Worten klar auf Wachstumskurs.

„Wir haben die Entwicklung rund um generative KI-Systeme vor Jahren schon kommen sehen“, erklärt er. „Wir können also weiter aufs Tempo drücken und unsere eigene generative KI über die kommenden Wochen und Monate ausrollen.“ Software-Anbieter aller Klassen und Kategorien sind derzeit dabei, ihre Programme, Produkte und Dienste mit Künstlicher Intelligenz zu bestücken. „Wir sind auf dem Gebiet längst aktiv“, sagt er. „Das ist unser Moment.“

Riesige Palette an Möglichkeiten

Der Trend, dem Unternehmen wie Open AI , Microsoft und Google folgen, seien sogenannte Large Language Models (LLM), also Sprachmodelle, die auf einer bestimmten KI-Art basieren, sagt Belsky: „Was wir machen, ist nicht sprach-, sondern bildbasiert.“ Ein KI-Bildgenerator ist darauf trainiert, realistische oder künstlerische Bilder zu erstellen. „Die gesamte digitale Welt wird durch solche Systeme personifiziert“, sagt Belsky. „Das gibt nicht nur kreativen Berufen eine schier unendliche Palette neuer Möglichkeiten.“

Adobe entwickelt seit knapp zehn Jahren eigene Systeme der Künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen speist diese Systeme mit Daten aus seinen hauseigenen Bilderdatenbanken, baute vor sieben Jahren mit Sensei eine erste KI-Plattform auf und brachte mit Firefly gerade einen Bildgenerator heraus. Das Unternehmen hat auf dem Gebiet der KI mittlerweile tausend Kooperationspartner und arbeitet unter anderem mit Alphabet zusammen. So soll Firefly auch in Bard bereitgestellt werden, dem experimentellen KI-Dienst von Google. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit den sogenannten „Content Credentials“ ein System zur Authentifizierung entwickelt, womit Fälschungen entlarvt und Copyright-Verstöße aufgedeckt werden können.

Maßgeschneiderte KI

Firefly ist seit März in einer Testversion über eine Website im Internet verfügbar. Das System deckt von der Text-zur Bilderstellung, der Fotover- und -bearbeitung bis zu Verfremdungseffekten zahlreiche Möglichkeiten ab. Auch lässt es sich nicht nur mit Kreativsoftware, sondern auch mit Marketing- und Analyseprogrammen verwenden. Adobe hat da Erfahrungen.

So stellte der Vorstand 2016 Adobe Sensei vor – eine KI-Plattform, auf der verschiedene Produkte des Hauses laufen. Der Vorteil: Statt einer externen KI wird eine hauseigene KI zur Verfügung gestellt. Sensei ist faktisch maßgeschneidert; und das gibt Adobe im KI-Boom einen Vorsprung.

Mit Firefly wird nun der nächste Schritt gemacht. In den sozialen Medien hat sich um das System ein Hype entwickelt. Kein Wunder: Die Nutzung der Firefly-Testversion ist noch unentgeltlich. Das aber wird sich ändern. In absehbarer Zeit wird nach den Worten von Adobes Strategiechef Belsky an der KI ein Preisschild hängen. Der dann adressierbare Markt beträgt 200 Milliarden Dollar.

Das lässt die Anleger an der Börse schon heute zugreifen. Viele von ihnen scheinen jetzt schon vom Erfolg von Firefly überzeugt zu sein. Der Kurs der Adobe-Aktie stieg im Monatsverlauf um 30 Prozent. Ende dieser Woche legte er weitere 7 Prozent – auf knapp 420 Euro – zu. Das gibt dem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar einen Marktwert von fast 190 Milliarden Dollar.