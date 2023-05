Menschen werden überflüssig

Die Angst: Generative Künstliche Intelligenz kann schreiben, dichten, malen, auch ein bisschen denken – und das immer besser. Wird da nicht dem Menschen sein Wesenskern genommen: das, was ihn menschlich macht?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Die Hoffnung: Es gab schon so einige Dinge, die der Mensch für sich in Anspruch genommen hat. Denksport zum Beispiel. Im Schach ist der Mensch schon seit 25 Jahren besiegt, vor kurzem gelang das der Künstlichen Intelligenz auch im Spiel Go. Die Spiele sind trotzdem nicht uninteressant geworden. Im Gegenteil. Die Menschen haben die Anregungen des Computers aufgenommen, das Spiel selbst noch mal mit neuen Augen betrachtet und sind auf diese Weise viel kreativer geworden – so haben es Forscher vor einiger Zeit festgestellt. Übrigens ist die Künstliche Intelligenz noch weit davon entfernt, körperlich gute Arbeit zu verrichten. Vielleicht findet der Mensch bald ganz von selbst einen neuen Wesenskern. Die besten Ergebnisse entstehen sowieso immer dann, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, wie der Digitalethiker Philipp Hacker betont – zu diesem Ergebnis sind inzwischen viele unterschiedliche Versuche gekommen.