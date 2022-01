Kündigungswelle in den USA : „Warum sich mühen wie ein Hund?“

Eine knappe Autostunde nordwestlich von Washington, hinter raumgreifenden Vorstädten und einem kilometerlangen Korridor mit atemberaubend opulenten Villen, wird es plötzlich ländlich. Über einen festen Feldweg, der von der Hauptstraße abzweigend durch ein Wäldchen und sanft hügelige Feldmark führt, gelangt man zu einem zauberhaften Anwesen aus älteren Gebäuden, die das Weingut und Ausflugslokal Rocklands Farm bilden.

Stephanie Carillo beschrieb den Ort 2018 in einem Blogbeitrag als echte Idylle. Sie jobbte dort damals als Weinverkäuferin im Ausflugslokal. „Ich arbeite jetzt zwei Monate hier und habe bisher jede einzelne Minute geliebt“, formulierte sie damals überschwänglich. Später wurde sie Ko-Managerin des Weinguts. Im März des vergangenen Jahres schmiss sie hin: Es ging am Ende um die eine Frage: „Warum sich abkämpfen wie ein Hund, wenn die Bezahlung mies ist.“ Sie kündigte und versucht seitdem, ihre kleine Nebenbeschäftigung auszubauen. Sie verkauft Importwein online.

Amerika erlebt seit Monaten eine riesige Kündigungswelle. Sie geht nicht von den Unternehmen aus. Es sind die Arbeitnehmer, die in Scharen kündigen. Im November 2021 allein gaben 4,5 Millionen ihre Stellen auf. Das entspricht 3 Prozent aller Arbeitsverhältnisse, im Oktober waren es 4,1 Millionen Kündigungen oder 2,8 Prozent. Amerikaner stehen zwar im Verdacht, eher mal den alten Job hinter sich zu lassen als sicherheitsorientierte Deutsche, aber solche Ausmaße haben die freiwilligen Kündigungen nie in den letzten 20 Jahren angenommen, seit die Statistik erhoben wird.

Die Ökonomin Betsey Stevenson unterteilt die Leute, die hingeschmissen haben, grob in drei Kategorien: die Frustrierten, die Träumer und die Opportunisten. Die Frustrierten arbeiten für einen Mindestlohn, haben rüde Chefs und keinen Rückhalt, wenn sie freie Tage für sich oder kranke Kinder brauchen. Die Träumer spüren schon länger, dass der Job sie nicht erfüllt. Die Pandemie gibt ihnen den Anlass, die Berufswahl zu hinterfragen. Die Opportunisten nutzen einfach die Gelegenheit, die ihnen die zahlreichen offenen Stellen bieten, und verbessern sich.

Stephanie Carillo passt am ehesten in die Kategorie der Träumer, wenn auch nicht ganz trennscharf. Denn frustriert war sie auch. Die Pandemie hat ihre Entscheidung beschleunigt, sie gärte schon länger. Das Weingut hatte anders als viele Gastronomiebetriebe ein gutes Jahr. Es etablierte einen Onlineshop für Wein, Fleisch und Käse. Carillo musste nach ihrer Darstellung neben ihren Managementaufgaben Weinkisten ausliefern. In manchen Phasen ließ der Job sie sieben Tage die Woche nicht los.

Das Virus zwang das Management, die sich wandelnden Auflagen zu Gesichtsmasken, Abständen und erlaubten Belegungen der Gesundheitsämter umzusetzen. Dazu kam die Sorge, nicht genügend Personal für die Bewirtung zu finden, und schließlich die Angst, sich selbst anzustecken. „Covid“, sagt Carillo, „hat mir eins klargemacht: Das Leben ist kurz. Warum hier Zeit verschwenden?“

„Die Leute haben es wirklich satt“

Gewöhnlich tendieren die Amerikaner dazu, in Krisenzeiten länger in ihren alten Stellen zu verharren. Zudem gehen Kündigungen und Neueinstellungen normalerweise synchron. Diesmal aber schmeißen viele Amerikaner hin, während Einstellungen zurückgehen. Auf Rekordniveau bleibt dagegen die Zahl der offenen Stellen. Beobachter sprechen von der „großen Resignation“. Das klingt nach Selbstaufgabe. Doch sie bietet auch Chancen.

Gabby Ianiello würde in Stevensons Kategorie als Opportunistin eingestuft werden, in der wertneutralen Deutung einer Person, die ihre Chance ergreift. Sie hat sich als Chefinfluencerin der großen Resignation positioniert, Millionen haben ihre Videofilme auf TikTok gesehen oder folgen ihrem Podcast „The Corporate Quitter – helping ditch the nine to five“. Ihre Stelle als Marketingmanagerin für Gewerbeimmobilien hatte sie Anfang 2021 nach sechs Jahren aufgegeben. Statt von der großen Resignation spricht Ianiello von der großen Reevaluierung. Die Leute gewichteten in der Pandemiekrise ihre Prioritäten neu angesichts von kühlen Arbeitgebern, die ihnen ohnehin keine bezahlten Krankheitstage, kaum Aufstiegsmöglichkeiten und wenig Entfaltungsraum gewähren. Dazu kommen „lächerlich hohe Preise“ für Benzin, für Immobilien oder Lebensmittel, die von den Lohnsteigerungen nicht annähernd ausgeglichen würden. In der Pandemie klemmten die Firmen mit der Umstellung auf Telearbeit auch noch den direkten Kontakt zu den Kollegen ab und damit jene Quelle für Geborgenheit und Spaß, die manch Schlechtes im Arbeitsalltag erträglich machte.