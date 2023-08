Kritik nach BGH-Urteil : Karlsruhe entzieht Investoren Schutz

Die Energiewende in Europa mitgestalten und dabei gute Geschäfte machen. Das ist der Plan von Jörg Menyesch, als er 2010 in Köln sein Photovoltaik-Unternehmen gegründet hat. Enernovum sammelt Investorengelder ein, kauft mit Bankkrediten Photovoltaikanlagen in Italien. Das kleine Unternehmen wächst, schnell sind rund 35 Millionen Euro in Italien investiert. Menyesch wähnt sich in Sicherheit. Italien hat Enernovum mit dem Versprechen einer Einspeisevergütung ins Land gelockt. Diese sei langfristig zugesagt worden, sagt der Kölner Unternehmer. „Das war die Grundlage für alle Investitionen, die wir dort getätigt haben.“

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft.

2014 kippt Italien rückwirkend die Einspeisevergütung. Menyesch sieht darin einen Vertragsbruch, schließlich ist Italien wie andere EU-Staaten dem Energiecharta-Vertrag (ECT) beigetreten, einem völkerrechtlichen Abkommen, das ausländische Investitionen schützt. 2016 reicht Enernovum Klage beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) ein, einem Schiedsgericht, das zur Weltbankgruppe gehört. Fast sieben Jahre später wartet Menyesch immer noch auf eine Entscheidung.