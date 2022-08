Hanks Welt : Franz von Assisi und die Biontech-Stars

Reichenkritik ist nichts Neues. Gelangweilt lümmelt die Generation der Erben auf ihren Jachten, in ihren Porsches und Privatflugzeugen, unschlüssig, was sie als Nächstes mit ihrem vielen Geld anstellen könnte. Jetzt hätten die Multimillionäre die Insel Sylt gekapert, berichtet der „Spiegel“ exklusiv. Ich bin gespannt, was die Kerle sich noch so alles einfallen lassen.

Reichenkritik aus dem Munde von Reichen ist ebenfalls nicht neu. Das gilt als besonders glaubwürdig und moralisch vorbildlich. Marlene Engelhorn (29), eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn, hat kürzlich angekündigt, sie werde auf das zweistellige Millionenerbe verzichten, das sie zu erwarten hat: „Mich beschäftigt, mit welcher Selbstverständlichkeit ich so viel Geld bekomme, obwohl ich dafür nichts getan habe. Ich hatte Geburtenglück.“

Daraus leitet Frau Engelhorn eine generelle Kritik der Milliardärsgesellschaft ab: Die oberen fünf Prozent könnten einfach den Hals nicht voll bekommen. Das findet die Erbin verwerflich und gefährlich. Denn wer vermögend ist, könne sich politische Macht kaufen.

Mitleid mit den Eltern

Alles nicht neu, wie gesagt. Ähnlich wie Frau Engelhorn hat sich Franz von Assisi, Sohn eines reichen italienischen Kaufmanns, im Frühling des Jahres 1207 verhalten. Nachdem ihm Christus erschienen war, riss er sich auf dem Domplatz von Assisi alle Kleider vom Leib, sagte sich vom Vater los und verzichtete mit spektakulärer Geste auf sein Geburtenglück: „Behalte dein Geld!“

Franziskus wurde für sein Leben in Armut heiliggesprochen. Mir tun, seit ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört habe, seine Eltern leid, die darin schlecht wegkommen.

Denn die Welt wäre arm dran, hätte sie nicht Männer und Frauen gehabt wie diese wohlhabenden Tuchhändler Pietro und Giovanna di Bernardone aus Assisi. Kaufleute wie sie waren es, die über Jahrhunderte den Wohlstand der Nationen geschaffen und dafür gesorgt haben, dass es den Armen besser geht als vorher. Die Bettelmönche des Franziskanerordens können nur erbetteln, was andere erworben oder geschaffen haben und abgeben können. Und es waren Unternehmer wie die Vorfahren Marlene Engelhorns, die in Deutschland die Chemie- und Pharmaindustrie groß gemacht und vielen Menschen sichere Arbeitsplätze verschafft haben. Und die dafür ihren Lohn – genannt Gewinn – verdient haben.

Geringere Lebenserwartung

Die Engelhorn-Enkelin will eine „Reichtumsgrenze“ einführen mit dem Ziel einer egalitären Gesellschaft. In einer Demokratie müssten Vermögen und Macht gleich verteilt sein, sagt sie. Das wäre nichts anderes als ein Programm zur kollektiven Verarmung der Menschheit. Es würde auch dazu führen, dass viele Menschen früher sterben müssten.

Die Menschen würden früher sterben? So ist es. Zum Beleg nehme ich die Erfindung des Corona-Impfstoffs. Schon am 24. Januar 2020, als man hierzulande Corona noch für eine chinesische Angelegenheit hielt, startete das Biontech-Gründerehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci mit der Entwicklung eines Impfstoffs. Der Wettbewerb und die Hoffnung auf Gewinn sorgten dafür, dass in der ganzen Welt an Vakzinen geforscht wurde. Am 8. Dezember 2020 konnte mit den Impfungen begonnen werden – ein Riesenerfolg, macht man sich klar, wie viele klinische Studien in der Pharmaindustrie erforderlich sind, bis ein Impfstoff auf den Markt kommen darf.