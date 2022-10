Kritik an Lindner : Die Steuerberater sind sauer

Praxisferne Gesetzentwürfe, immer mehr Bürokratie und mangelnde Kommunikationsbereitschaft des Bundesfinanzministeriums – aus Sicht der Steuerberater läuft derzeit vieles nicht rund in der Zusammenarbeit mit dem Haus von Finanzminister Christian Linder (FDP). „Unser partnerschaftliches Miteinander ge­staltet sich bisweilen etwas einseitig“, kritisierte Torsten Lüth, der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, zum Auftakt des Deutschen Steu­erberatertages in Dresden.

Lüth mahnte, die Steuerberater und ihre Mandaten brauchten dringend mehr Planungssicherheit. Der Verbandschef kritisierte zu knapp bemessene Fristen und unverhältnismäßig aufwendige Prüfverfahren. Die Folgen bekomme man im Zusammenhang mit den Corona-Wirtschaftshilfen, dem Kurzarbeitergeld, der Grundsteuerreform und den diversen Entlastungspaketen der Bundesregierung zu spüren.

Die Verlängerung der Abgabefristen für die Steuererklärungen 2020 bis 2024 habe man der Politik mühsam ab­ringen müssen. Außerdem führten fi­nanzielle Entlastungen in der Energiekrise an anderer Stelle zu Mehrbelastungen, beklagte Lüth. Ein Beispiel da­für sei die 300-Euro-Energiepreispauschale aus dem ersten Entlastungs­paket. Der Verbandschef erinnerte da­ran, dass die ursprünglichen Pläne des Finanzministeriums zur Auszahlung der Energiepreispauschale einen längerfristigen Liquiditätsentzug für viele Arbeitgeber bedeutet hätten.

Praxisnähere Regelungen bei Massenverfahren gefordert

Der Ge­setzgeber habe dann zwar auf die Proteste hin nachjustiert. Aber der Ar­beitsaufwand, den die Pauschale auch für die Lohnabteilungen nach sich ziehe, sei gleichwohl enorm: „Jede Ge­haltsabrechnung muss einzeln zur Hand genommen werden.“

Scharfe Kritik übte der Verbandspräsident auch an den Plänen des Finanzministeriums zur Beschleunigung der Betriebsprüfung. Hauptkritikpunkt sind die verschärften Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen sowie drohende Strafgelder bei Verzögerungen: „Statt auf Kooperation zu setzen, werden hier neue Drohkulissen auf­gebaut.“ Hilfreicher wäre es aus Sicht der Steuerberater, die Prüfungsstrategie in der Verwaltung in den Blick zu nehmen. Als Negativbeispiel erwähnte Lüth den 15-seitigen Fragenkatalog ei­nes Betriebsprüfers, der von einem So­loselbständigen unter anderem wissen wollte, wie sich Portokosten in Höhe von 142 Euro zusammensetzen.

Gerade bei Massenverfahren wünschen sich die Steuerberater praxis­nähere Regelungen. So fordert der Verband Bagatellgrenzen für pandemie­bedingte Anträge von Kurzarbeitergeld. Rückendeckung für ihre Forderung nach Vereinfachungen bekommt die Branche von der neuen Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Ihr Nachfolger im Amt des Bundesarbeitsministers, Hubertus Heil, (SPD) ignoriere die Ap­pelle jedoch, kritisierte Lüth.