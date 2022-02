Sanktionen gegen Russland : Worum der Streit zwischen den Europäern um SWIFT geht

Das Verdikt des ehemaligen EU-Ratspräsidenten hing am Freitag über dem Treffen der EU-Finanzminister in Paris. Donald Tusk, heute Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), kritisierte am Morgen die Sanktionen, welche die EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht beschlossen hatten, scharf – und ließ keinen Zweifel daran, dass er vor allem die Bundesregierung meinte. „In diesem Krieg ist alles bittere Wirklichkeit: Putins Verrücktheit und Grausamkeit, die Opfer in der Ukraine, die Bomben, die auf Kiew fallen“, schrieb Tusk auf Twitter. „Das einzige, was vorgetäuscht ist, sind eure Sanktionen. Die Regierungen, die härtere Entscheidungen blockiert haben – also Deutschland, Italien und Ungarn – haben Schande über sich gebracht.“

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Tusks Enttäuschung richtete sich nicht nur, aber vor allem darauf, dass die EU-Chefs Russland nicht vom internationalen Zahlungsnetzwerk SWIFT abgekoppelt haben. Darüber war es auf dem EU-Gipfel am Donnerstagabend – trotz aller Bekundungen, man sei sich einig – zu Streit gekommen. Die baltischen Staaten, aber auch die Niederlande, Belgien und Slowenien forderten einen Ausschluss Russlands von SWIFT.