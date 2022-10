Krisenpolitik der Regierung : Deutschland ist ärmer geworden

Dass ein Land in Krisen auf Kredite zurückgreift, ist verständlich. Doch was, wie ein Großteil der Energieimporte, ins Ausland fließt, fehlt im Inland. Dagegen muss etwas getan werden.

Bazooka, Wumms, Doppelwumms – in der Krise feiert die Schuldenpolitik, begleitet von kräftigen Worten, ihre Wiederauferstehung. Der Rückgriff auf Kredite in extremen Notlagen ist verständlich. Der schnelle Haushaltsausgleich über massive Steuererhöhungen oder brutale Ausgabenkürzungen an anderer Stelle im Haushalt zöge schwere wirtschaftliche, soziale und in der Folge vermutlich auch politische Verwerfungen nach sich.

In der Doppelkrise aus Corona und Krieg in der Ukraine ist folglich die Notlagenklausel in der Schuldenregel mehrfach gezogen worden. Erst nahm die schwarz-rote Koalition mehr Kredite auf, als das Grundgesetz für normale Zeiten vorsieht, dann die rot-grün-gelbe Regierung. Scholz ist stets dabei und Stichwortgeber, erst als Finanzminister, dann als Bundeskanzler.