Pessimismus : Warum gibt es so viele Krisen?

So pessimistisch wie 2022 waren die Deutschen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Wo man auch hinguckte, überall herrschte Krise. Doch es gibt Hoffnung.

Mit Superlativen muss man ja immer vorsichtig sein, aber dieser stimmt: So verzagt wie dieses Jahr waren die Deutschen noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Mitte 2022 sagten nur noch 23 Prozent der Deutschen, sie sähen den kommenden zwölf Monaten mit Hoffnungen entgegen. Das war der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. Ob Koreakrieg, Ölkrise, Finanzkrise oder die Terroranschläge vom 11. September 2001, als der dritte Weltkrieg unmittelbar bevorzustehen schien – so pessimistisch wie in diesem Jahr waren die Deutschen trotzdem zu keiner Zeit seit 1949.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Dabei haben die Deutschen eigentlich genug Krisenerfahrung aus den vergangenen Jahren. Erst kam die Finanzkrise, die sich zur Eurokrise auswuchs. Sie wurde abgelöst von der Flüchtlingskrise. Dann kam der erste große Dürresommer der Klimakrise und schließlich die Corona-Krise. Die war noch gar nicht richtig vorbei, da ging es in diesem Jahr erst richtig los.