Krise des Sachverständigenrats : Die drei Weisen

Der Rücktritt von Ökonom Volker Wieland aus dem Rat der Sachverständigen stürzt das Gremium in eine Krise. Ein bekannter Name wird jetzt im Rat gefordert.

Da waren’s nur noch drei: Nach dem Rücktritt von Volker Wieland gehören dem SVR noch Monika Schnitzer, Achim Truger und Veronika Grimm (l-r) an. Bild: dpa

Der Frankfurter Volkswirt Volker Wieland hat am Samstag völlig überraschend seinen Rücktritt aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angekündigt. Er habe beschlossen sein Amt „mit Wirkung zum Ende des Monats April“ niederzulegen, erklärte Wieland im Gespräch mit der F.A.Z..

Der Rat der „Wirtschaftsweisen“, der vor fast sechzig Jahren gegründet wurde, um die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu begutachten und die Politik unabhängig zu beraten, steht damit von Mai an mit nur noch drei Mitgliedern da. Zu dieser Ausnahmesituation kommt es nach dem Rücktritt, weil weder die alte noch die neue Bundesregierung einen Nachfolger für den vor mehr als einem Jahr ausgeschiedenen Lars Feld benannt hat. Gesetzlich vorgesehen sind fünf Mitglieder, drei Mitglieder sind die Mindestzahl dafür, dass der Rat beschluss- und damit handlungsfähig ist.

Der 56 Jahre alte Wieland, der seit 2013 Ratsmitglied ist und dessen zweite Amtsperiode in knapp einem Jahr abgelaufen wäre, begründete seinen Rückzug mit der hohen Arbeitsbelastung im Rat. Diese sei nicht länger mit seiner Haupttätigkeit an der Universität Frankfurt zu vereinbaren. Persönlich seien die letzten zwei Pandemiejahre mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter und pflegebedürftigen Angehörigen eine besondere Belastung gewesen. Der Fachmann für Geldpolitik macht aber auch kein Geheimnis daraus, dass es in dem dezimierten Rat „keine optimale Voraussetzung für die weitere Arbeit“ gegeben habe.

Eigentlich gibt es fünf Wirtschaftsweise

Hintergrund ist eine Pattsituation, in der sich Wieland und Veronika Grimm auf der eher ordnungspolitisch orientierten Seite und Monika Schnitzer und Achim Truger auf der eher linken Seite gegenüberstehen. Mangels einer klaren Mehrheit konnte sich der Rat nicht auf einen Vorsitzenden verständigen und musste inhaltlich stets Kompromisse formulieren. In Fragen der Fiskalpolitik und Schuldenregeln habe man beispielsweise keine klare Empfehlung sondern „nur zwei unterschiedliche Positionen gegenüber der Politik aufzeigen können“, sagte Wieland. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), auf deren Vorschlag Wieland berufen wurde, lobte die Verdienste des Forschers, der sich bis zuletzt „um eine geschlossene Positionierung des Rates“ verdient gemacht habe, sein Rückzug sei „bedauerlich“. Auch aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums hieß es, Wielands Stimme werde „gerade in Zeiten hoher Inflation im Sachverständigenrat fehlen“.

Neben der Frage, wie es personell nun weitergehen wird, lenkte Wielands Rückzug den Blick vor allem darauf, dass es die alte und neue Bundesregierung versäumt hat, ein fünftes Mitglied zu berufen. Ratsmitglied Monika Schnitzer bezeichnete das als „extrem bedauerlich“. Man könne zu dritt Dinge stemmen, aber das sei kein Dauerzustand. „Ein zu dritt erstelltes Jahresgutachten müsste vom Umfang her deutlich abgespeckt werden“, sagte die Münchner Ökonomin.

„Politisches Gerangel geht weiter“

Scharfe Kritik am Abwarten der Politik übte Christoph Schmidt der von 2013 bis 2020 Vorsitzender des Rates war. Anstatt einen renommierten Finanzwissenschaftler zu berufen, habe die Bundesregierung dem Rat zugemutet, seine wichtige Aufgabe mit einem dezimierten Team zu erfüllen. „Wenn hier Reputation verspielt wurde, dann vor allem durch das Handeln der Bundesregierung“, sagte der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen auf Anfrage. Als langjährigen Vorsitzenden habe ihn die Entwicklung des vergangenen Jahres schon „sehr besorgt“.