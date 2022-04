Großkrisen und der Westen : Es ist nicht alles schlecht

Krieg, Klimakrise, Pandemie – die Welt blickt in den Abgrund: Doch es gibt auch Entwicklungen, die Hoffnung machen. Der Westen schneidet in der Bewältigung von Großkrisen nicht so schlecht ab.

Produktion des Biontech-Impfstoffs in Reinbek in Schleswig-Holstein Bild: dpa

Die Welt blickt in den Abgrund: Krieg, Klimakrise, Pandemie, Energiekrise, Inflation, Stagnation und eine wieder wachsende Zahl von Menschen ohne Aufstiegsperspektive liefern Gründe für Schwermut. Die Vorträge und Gespräche auf der am Wochenende zu Ende gegangenen Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank bestätigten die pessimistische Stimmungslage. Nur, wer ein bisschen sucht, findet auch Fakten und Entwicklungen, die Hoffnung machen.

Als in den frühen 70er Jahren regionale Konflikte den Preis für Öl in die Höhe trieben und Jahre hoher Inflation bei stagnierender Wirtschaft auslösten, waren vor allem Industrieländer deutlich abhängiger von den Lieferungen, als sie es heute sind. Höhere Energieeffizienz und die Diversifizierung von Bezugsquellen und Erzeugungstechniken haben dazu beigetragen. Die große Ausnahme bietet der Bezug von Pipeline-Erdgas aus Russland, dem sich nur wenige Länder einschließlich Deutschland verschrieben haben. Doch selbst im Land mit seinen verblüffend präsenten verbohrten Ökopazifisten und korrumpierten Putin-Sympathisanten hat das Umdenken eingesetzt. Man will sich in vergleichsweise kurzer Zeit von russischen Lieferungen befreien.

Demokratien lernen schneller aus ihren Fehlern

Anders auch als in den 70er Jahren, die wegen der damals ausgelösten „Stagflation“ (Rekordinflation bei lahmender Konjunktur) gerne zum Vergleich genommen werden, hat sich auch die Position von Zen­tralbanken verändert. Sie können bei allen Einschränkungen unabhängiger agieren als damals. Damit ist die Stagflationsgefahr keineswegs gebannt. Doch die Voraussetzungen, sie zu vermeiden, sind besser, als sie vor 50 Jahren waren.

Positiv ist überdies die Erfahrung, dass die westliche Welt mit all ihren Makeln und Defekten nicht so schlecht abschneidet in der Bewältigung von Großkrisen im Vergleich zu autoritären Regimen. Kommentare, gerade China habe sich als vorbildlich in der Pandemiebekämpfung erwiesen, dank seiner Fähigkeit zum entschlossenen Durchgriff, haben sich als vorschnell erwiesen. Brutal exekutierte Lockdowns sind auch Folge der nationalistisch motivierten Weigerung, effektivere Impfstoffe des Westens schnell zu genehmigen und generell einen Kurswechsel zu gestatten.

Autoritäre Regime liegen nicht immer falsch, sie scheitern aber darin, aus Fehlern zu lernen. Denn ihre Legitimität liegt in ihrer scheinbaren Unfehlbarkeit. Ist das nicht auch die Lektion, die Russlands Militär gerade in der Ukraine erteilt wird? Die demokratisch verfassten Systeme dagegen liegen nicht immer richtig, lernen aber am Ende schneller und steuern um in einem chaotischen Prozess, für den professionelle Beobachter vermutlich mehr Toleranz entwickeln sollten.

Erfolgreiche Impfstoffentwicklung

Der Westen kann überdies in Krisenzeiten sein kreatives Potential schneller mobilisieren als der Rest der Welt. Die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen gegen das Coronavirus in kürzester Zeit ist ein großer Erfolg westlicher Arbeitsteilung. Die realistische Hoffnung auf technologische Durchbrüche zur Dämpfung des Klimawandels ruhen fast ausschließlich auf demokratisch verfassten, marktwirtschaftlich orientierten Ländern.

Gut an den schrecklichen Umständen ist auch, dass sie zu einem Realitätscheck zwingen. Vertrieben sind nicht nur in Deutschland gehegte Flausen, dass durch Handel Schurkenstaaten gezähmt werden. Sie werden es nicht. Gewachsen ist vor diesem Hintergrund zwangsläufig die Sensibilität dafür, dass globale Lieferketten brüchig sind und manchmal auch durch Sanktionen gebrochen werden müssen.

Die große Herausforderung liegt darin, das nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreich etablierte liberale internationale Handelssystem neu auszurichten, ohne seine großen Vorzüge aufzugeben. Länder müssen sich ganz offensichtlich die Freiheit zurückerkämpfen, zu Lieferungen Nein zu sagen, um noch nicht einmal indirekt an Untaten mitzuwirken. Die Aufstockung strategischer Reserven für Energierohstoffe gehört dazu, aber auch ein Notfalllager für wichtige Arzneimittel und für andere essenzielle Produkte.

Gleichzeitig aber sollten alle unnötigen Handelsbeschränkungen fallen. Die Lösung internationaler Lieferprobleme liegt nicht im Protektionismus, sondern in der Diversifizierung der Bezugsquellen. Die Gründung des Internationalen Währungsfonds und sein Erfolg gründeten auf dieser Erkenntnis. Wenn er sich auf diese große Kernaufgabe zurückbesinnt, kann das auch nicht schaden.