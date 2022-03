Ausstattung der Bundeswehr : Kommt der Kulturschock für die staatlichen Einkäufer?

Neue Sturmgewehre für die Bundeswehr sollten in Deutschland doch schnell zu beschaffen sein, insgesamt 120.000 Stück. Mit dem Waffenhersteller Heckler & Koch arbeitet die Bundeswehr schon seit Jahrzehnten zusammen, er liefert das Standardmodell G 36, das ersetzt werden soll. Doch der Auftrag gestaltet sich schwierig, er zieht sich seit mehr als sieben Jahren. Nach einem in ganz Europa ausgeschriebenen Vergabeverfahren und einer zeitaufwendigen Erprobung standen die Kaufverträge schon einmal vor dem Abschluss. Der Waffenlieferant C.G. Haenel bekam den Zuschlag, er hatte das günstigste Angebot abgegeben. Bis Heckler & Koch den Konkurrenten mit dem Vorwurf von Patentverletzungen konfrontierte. Seitdem hängt der Auftrag in der Luft – und die Soldatinnen und Soldaten nutzen weiter die Gewehre, die längst ausrangiert werden sollten.

Der simple Auftrag ist längst ein Fall für die Justiz geworden, an diesem Mittwoch verhandelt das Oberlandesgericht Düsseldorf, ob Haenel vom laufenden Vergabeverfahren ausgeschlossen bleibt oder wieder mitmachen darf. Bliebe Haenel draußen, hätte Heckler & Koch den Auftrag so gut wie sicher. Es heißt, die Kaufverträge lägen schon fertig in der Schublade – und könnten jederzeit unterschrieben werden.

Jetzt ist Tempo gefragt

Das juristische Gezerre zwischen den Waffenherstellern und dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, kurz BAAINBw genannt, steht sinnbildlich dafür, was im deutschen Beschaffungswesen falsch läuft: langwierige, übergründliche Verfahren mit einem Hang zu beschämender Sparsamkeit, die Rechtsstreitigkeiten dann doch nicht verhindern können – das sind die Grundkomponenten einer runtergewirtschafteten Bundeswehr. Andreas Glas, Leiter der Forschungsgruppe Rüstungsmanagement der Universität der Bundeswehr formuliert das so: „Die Bundeswehr ist strukturell kaputtgespart.“ Die Ursprünge lägen zwei Dekaden zurück, auch das steigende Militärbudget der vergangenen Jahre (derzeit 50 Milliarden Euro) habe das nicht ändern können. „Jetzt müssen wir wesentlich mehr investieren, um den jahrzehntelangen Sparkurs wettzumachen. Diesen Reformstau kann man nicht lösen, indem man hier und da eine Milliarde investiert.“

Bei ein paar Milliarden soll es auch nicht bleiben, am Sonntag hat der Bundeskanzler überraschend ein neues Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro verkündet. Aber das Gerangel um die Sturmgewehre lässt erahnen, welche verschlungenen Wege der üppige Sonderetat nehmen könnte. Es gibt wohl nicht viel, worauf sich Finanzpolitiker, Rüstungsplaner und Industriemanager so schnell einig werden wie darauf: Die Wirkung des neuen Geldsegens für die Streitkräfte verpufft, wenn nicht gleichzeitig das Beschaffungswesen der Bundeswehr radikal reformiert und in Windeseile auf mehr Effizienz getrimmt wird.

Jetzt ist Tempo gefragt. Das neue Sondervermögen war gerade verkündet, da rief der zuständige Abteilungsleiter im Ministerium, Vize-Admiral Carsten Stawitzki, die Manager von 30 deutschen Rüstungsherstellern am Montag zu einer Videokonferenz zusammen und machte unmissverständlich die Prioritäten klar: Die internen Arbeitsabläufe im Beschaffungsamt in Koblenz müssten gestrafft sowie die aktuellen Bestände an Waffen und Wehrmaterial gesichtet und möglichst rasch einsatzfähig gemacht werden, sagte der oberste Ausrüstungsplaner der Militärs Konferenzteilnehmern zufolge.

Die Beschaffungsbehörde mit ihren etwa 12.000 Mitarbeitern schließt jedes Jahr Verträge mit einem durchschnittlichen Einkaufsvolumen von 4,5 Milliarden Euro. Sie müsse sich mittelfristig auf militärische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie auf europäische Großprojekte wie das Kampfjet-Programm FCAS oder den Bau eines Nachfolgers des Kampfpanzers Leopard 2 konzentrieren. Kleinere Aufträge wie der Einkauf von Ausrüstung oder die Vergabe von Reparaturaufträgen, die die Grenze von 500.000 Euro unterschreiten, sollten dagegen möglichst über standardisierte Einkaufsverfahren abgewickelt werden.

„Eine sehr zynische Situation“

Setzt sich Stawitzki mit seinen Vorstellung durch, steht den „staatlichen Einkäufern der Bundeswehr ein Kulturschock bevor“, ist der Manager eines deutschen Rüstungsherstellers überzeugt. Das Bundesamt selbst wollte sich am Dienstag nicht äußern. Ob es um den Ersatz der veralteten Transporthubschrauber durch amerikanisches Großgerät oder die Ausrüstung mit Schnellfeuergewehren geht: Gerade in jüngster Vergangenheit sorgte die Koblenzer Behörde mit Pannen bei der Ausschreibung und der Vergabe von Großaufträgen für Negativschlagzeilen. Rüstungsmanagementforscher Glas lässt da mehr Gnade walten: „Das BAAINBw arbeitet in einem sehr engen Rahmen.“ Für die Mitarbeiter sei es sehr schwierig, den knappen Euro auszugeben. „Seit mehr als einem Jahrzehnt laufen die Optimierungsprogramme. Sicher gibt es weiterhin viele Ansatzpunkte das Rüstungsmanagement noch besser zu machen.“

An Reformen des Beschaffungsamtes haben sich in den vergangenen Jahre mehrere Minister versucht. Zuletzt scheiterte die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) damit, zumindest Teile der Behörde zu privatisieren. Doch nie war das Timing für eine grundlegende Reform schlechter. „Wir erleben derzeit eine sehr zynische Situation“, sagt Bundeswehrforscher Glas nüchtern. „Es brauchte erst einen Angriffskrieg, damit wir den Wert von Sicherheit schätzen lernen.“