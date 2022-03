Hanks Welt : Menschenfresser und andere Barbaren

Drei Generationen haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Erfahrung gemacht, dauerhaft in einer friedlichen Welt zu leben. Nun sind wir wieder skeptisch geworden gegenüber der Behauptung eines Fortschritts des moralischen Bewusstseins.

Dass es einen Fortschritt gibt in der Geschichte, dies würde ich (fast) immer vehement verteidigen. Wir leben nicht nur länger als unsere Vorfahren. Wir leben auch besser und gesünder. Früher waren die meisten Menschen arm. Inzwischen geht es den meisten Menschen der Welt ordentlich – gemessen am Armutsbegriff der Weltbank: Arm ist, wer weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung hat (bezogen auf die Kaufkraft im jeweiligen Land). Seit 1999 hat sich weltweit die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, um eine Milliarde verringert. Geht der wirtschaftliche, mit großen Freiheitsgewinnen verbundene Fortschritt einher mit einem zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit und ihres moralischen Verhaltens? War die Weltgeschichte also zu etwas nütze?

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Drei Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgewachsen sind, haben die Erfahrung gemacht, dass wir dauerhaft in einer friedlichen Welt leben und „klassische“ Kriege, bei denen ein Land ein anderes Land überfällt, der Vergangenheit angehören. Seit dem 24. Februar 2022 sind wir skeptisch geworden gegenüber der Behauptung eines Fortschritts des moralischen Bewusstseins.