Landwirtschaft in der Krise : „Nicht wenige werden aufhören müssen“

Auf den ersten Blick wirken Landwirte wie die Gewinner der Krise. Auf ihren Feldern scheint derzeit ein Investment zu wachsen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine überstieg der Preis für eine Tonne Weizen mehrmals die Marke von 400 Euro. Im vergangenen Herbst waren es noch zwischen 170 und 190 Euro. Doch die Preissprünge sind für sie kein Grund zur Freude.

Auf seinem Hof in Herford bei Bielefeld baut Jan-Wilhelm Wetehof verschiedene Getreidesorten an. Seit Jahrhunderten ist der Hof im Besitz der Familie. Marcus Berger ist der Vorsitzende der Agrargenossenschaft Oberwiera, einer ehemaligen LPG mit 1250 Hektar Ackerfläche, 450 Milchkühen und 30 Mitarbeitern in der Nähe von Chemnitz. Ihre Betriebe könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch beschäftigen beide Landwirte ähnliche Sorgen, die mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen.