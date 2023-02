Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech will seine in Entwicklung befindliche mRNA-Krebsimpfung in naher Zukunft in den Behandlungsalltag einbringen. Das bekundete der Biontech-Chef Uğur Şahin dem Magazin „Der Spiegel“. „Wir glauben, dass dies in größerem Umfang für Patienten vor 2030 möglich sein wird“, sagte Şahin im Gespräch mit dem Magazin.

Um die Krebsimpfungen zur Marktreife zu bringen, hat das Unternehmen im Vereinigten Königreich klinische Studien vereinbart, die noch in diesem Jahr beginnen sollen. Im Moment würden die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Die Technik sei aber schon weit vorangeschritten, sagt Şahin. „So haben wir 2014 drei bis sechs Monate gebraucht, um einen individualisierten Krebsimpfstoff herzustellen, aktuell sind wir bei vier bis sechs Wochen. Unser Ziel ist es, deutlich unter vier Wochen zu kommen.“

Optimistisch zeigt sich das Unternehmen hinsichtlich der Wirksamkeit der Impfstoffe. Die Medizinerin und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci sagte, das Unternehmen erforsche derzeit „mehrere mRNA-Krebsimpfstoffe. Für einige dieser Kandidaten sehen wir Hinweise auf klinische Aktivität.“ Das bedeutet, bei einem Teil der Patienten seien positive Effekte des Impfstoffs zu beobachten. So würde das Immunsystem aktiviert und der Krebs schrumpfe sichtbar oder verschwinde gänzlich. Rückfälle treten Türeci zufolge nach der Behandlung mit dem Impfstoff seltener auf.

Biontech konnte in der Vergangenheit schon auf schnelle Verfahren im Vereinigten Königreich zählen. Im Dezember 2020 hatte es als erstes Land dem mRNA-Impfstoff von Biontech gegen SARS-CoV-2 eine Zulassung erteilt. Die Entwicklungszeit des Impfstoffs hatte damals gerade einmal 11 Monate betragen.